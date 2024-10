Un aperçu réel des Mac mini M4, iMac M4, MacBook Pro M4 et accessoires USB-C

Après l'annonce cette semaine des nouveaux iMac, Mac mini et MacBook Pro, Apple a invité des journalistes et influenceurs américains triés sur le volet à une première prise en main des nouveaux appareils. L'occasion de voir de près, et en vrai, les iMac M4, Mac mini M4 et MacBook Pro M4. Sans oublier les nouveaux accessoires USB-C.

Des photos des nouveaux Mac

Parmi les invités, nos amis de The Verge qui ont rapidement partagé des photos saisissantes. Le plus frappant étant évidemment le minuscule Mac mini.



Comme vous pouvez le constater, le Mac mini M4 est bien plus compact que son prédécesseur, se rapprochant d'une Apple TV 4K, tout en offrant une puissance de calcul à faire pâlir la plupart des concepteurs de mini PC.

Mac mini M3 vs Mac mini M4 vue de haut par The Verge

Mac mini M3 vs Mac mini M4 vue de face par The Verge

Ensuite, découvrons les nouvelles couleurs de l'iMac M4, accompagné de ses nouveaux accessoires Magic mis à jour avec des ports USB-C. Les coloris rendent très bien, ce qui ne facilitera pas forcément le choix au moment de l'achat. Comme d'habitude, le souci du détail d'Apple est à saluer, avec une finition très haut de gamme et un choix des matériaux parfait.

iMac M4 de face par The Verge

iMac M4 de dos par The Verge

Magic Mouse USB-C par The Verge

Accessoires USB-C par The Verge

Accessoires USB-C par The Verge

Dernier appareil, le MacBook Pro M4. S'il n'a pas évolué extérieurement, la seule nouveauté esthétique est la disponibilité du modèle d'entrée de gamme en noir sidéral. Avant cela, seuls les modèles "Pro" et "Max" y avaient droit. Peu importe, le MBP est toujours le plus bel ordinateur portable du marché. Mieux, il est le plus puissant avec les puces M4 Pro et surtout M4 Max qui permettront de jouer à Assassin's Creed Shadows et autre Cyberpunk 2077.

MacBook Pro M4 par The Verge

Disponibilité

Tous ces produits sont désormais disponibles à la commande. Les accessoires Magic mis à jour ont déjà commencé à être expédiés, et les nouveaux Mac M4 seront officiellement lancés le vendredi 8 novembre.