Spoteet, l’app française 100% gratuite qui connecte les artistes à leur public en temps réel !

Fraîchement lancée en mai 2025 par Pierre-Alexandre Vezinet (CEO) et ses associés Loïc Vasseur, Maxence Chantelauze et Sébastien Legrand, Spoteet est une application mobile 100% gratuite qui réinvente la manière dont les artistes rencontrent leur public, en misant sur la géolocalisation et l’instantanéité. Disponible sur iOS et Android, elle s’impose déjà comme une référence émergente dans le secteur culturel et événementiel, notamment auprès des jeunes artistes et des amateurs de spectacles vivants.



Une scène à ciel ouvert, partout, tout le temps, avec tout le monde !

Spoteet part d’un constat simple : pour les artistes, il est difficile de se faire connaître, de remplir une salle, ou simplement d’attirer du monde lors d’une performance de rue ou d’un concert improvisé. Et pour le public, il est tout aussi frustrant de rater un spectacle qui se jouait... juste à côté.

Spoteet transforme chaque lieu en scène ouverte. L'application permet aux artistes, musiciens, comédiens, danseurs, humoristes, performeurs en tout genre, d’annoncer en quelques secondes où ils vont jouer, que ce soit dans un parc, un bar, un festival ou une place publique. De leur côté, les spectateurs peuvent explorer la carte en temps réel et découvrir les performances qui ont lieu autour d’eux, au moment même où elles se produisent. De quoi réinventer des moments comme la fête de la Musique, souvent préemptée par les artistes de renom à coup de com'.

Une expérience culturelle spontanée et communautaire

Contrairement aux agendas culturels classiques, Spoteet mise sur l’instantané : pas besoin de programmer des semaines à l’avance. Vous ouvrez l’app, et vous voyez en un clin d'œil ce qu’il se passe à deux pas de chez vous. Les événements sont classés par proximité et par style artistique, avec la possibilité de filtrer selon vos envies : concert live, stand-up, expo, battle de danse…

Chaque artiste dispose d’un profil où il peut partager ses dates, vidéos, photos, ou être soutenu par des fans. L’aspect communautaire est central : les spectateurs peuvent liker (aimer), suivre leurs artistes préférés et même recevoir une notification lorsqu’ils jouent à proximité.

Une vitrine pour les artistes émergents

Spoteet offre une visibilité immédiate à ceux qui peinent à trouver leur public. Pas besoin d’avoir des milliers d’abonnés sur Instagram, TikTok ou X ou de signer avec un label : l’application repose sur la proximité géographique et l’instant vécu. Un musicien qui joue dans la rue peut attirer des centaines de personnes en 10 minutes. Une comédienne peut annoncer une scène ouverte dans un bar et remplir la salle à vue d’œil. Spoteet redonne le pouvoir aux artistes de se faire connaître… sans intermédiaire. Vous ne les trouverez évidemment pas sur Spotify ou Apple Music, mais certains le mériteraient largement.

Une application pensée pour les amoureux de culture vivante

Que vous soyez amateur d’impro, passionné de musique, curieux d’art de rue ou simplement en quête d’une sortie originale, Spoteet vous invite à redécouvrir la magie du spectacle vivant, là où on ne l’attend pas. L’application crée du lien social, redonne vie à l’espace public, et transforme chaque rencontre artistique en moment unique.

Et pour ceux qui veulent aller plus loin, l’app propose des fonctionnalités avancées : ajout d’événements favoris, suggestion personnalisée selon vos goûts artistiques, filtres, ou encore la possibilité d’ajouter ses propres performances si vous êtes vous-même artiste.

Spoteet est disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play Store

Une application gratuite, audacieuse et made in France, qui nous fait penser à Mapstr dix ans en arrière et qui pourrait bien devenir le réflexe culturel de toutes vos sorties ! Bravo à Pierre-Alexandre, Loïc, Maxence et Sébastien qui ont créé une alternative à Fever et autre Yams qui se concentre sur les événements et activités officiels autour de soi.



À tester dès samedi avec la fête de la Musique 2025. Téléchargez l’app et devenez Spoteur dès aujourd’hui, sur iPhone ci-dessous ou sur Android.

Télécharger l'app gratuite Spoteet