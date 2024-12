ChatGPT évolue : mode Père Noël et analyse vidéo en temps réel

OpenAI enrichit ChatGPT avec de nouvelles fonctionnalités vocales et visuelles pour les fêtes de fin d'année. L'entreprise continue d'innover en intégrant des capacités d'analyse vidéo en temps réel et un mode festif qui ravira petits et grands, même si certaines restrictions s'appliquent.

Un Père Noël numérique dans votre poche

OpenAI lance un mode "Père Noël" temporaire dans ChatGPT, disponible jusqu'au début janvier 2024. Cette nouvelle option transforme l'interface habituelle en ajoutant une boule à neige virtuelle et un flocon de neige comme icône d'activation. La voix du Père Noël se caractérise par un timbre jovial et chaleureux, typique des représentations traditionnelles du personnage.



Fait notable, cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs de 13 ans et plus, conformément aux conditions d'utilisation générales de ChatGPT. Les conversations avec le Père Noël virtuel sont temporaires et ne sont pas sauvegardées dans l'historique des chats.



Cette fonctionnalité est soumise à certaines limitations importantes :

Réservée aux utilisateurs de 13 ans et plus

Conversations temporaires non sauvegardées dans l'historique

Pas de support des instructions personnalisées ou des mémoires

Pour encourager l'utilisation de cette nouvelle fonction, OpenAI offre une réinitialisation unique des limites d'utilisation de l'Advanced Voice Mode, permettant même aux utilisateurs ayant épuisé leur quota de profiter de l'expérience.

Une révolution dans l'analyse vidéo en temps réel



L'intégration de la vision en temps réel dans ChatGPT représente une avancée majeure, arrivant sept mois après sa première démonstration. Cette fonctionnalité permet désormais aux utilisateurs de montrer directement leur environnement à l'IA via la caméra de leur smartphone ou de partager leur écran, plutôt que de devoir décrire textuellement les situations.



Le système peut désormais analyser et comprendre une variété de contenus visuels en temps réel. Il peut par exemple aider à naviguer dans les menus de paramètres, résoudre des problèmes mathématiques ou identifier des objets dans l'environnement immédiat. Lors d'une démonstration sur CBS "60 Minutes", l'IA a même pu commenter en direct des dessins d'anatomie, bien que quelques erreurs aient été notées sur des problèmes de géométrie.

La fonctionnalité est accessible via l'Advanced Voice Mode pour les abonnés Plus, Team et Pro. Pour l'activer, les utilisateurs doivent simplement taper sur l'icône vocale près de la barre de chat, puis sélectionner soit l'icône vidéo pour l'entrée vidéo, soit l'option "Partage d'écran" dans le menu. Le déploiement s'effectue progressivement, avec une disponibilité reportée à janvier 2024 pour les utilisateurs Enterprise et Education.



Cette mise à jour représente une étape importante dans l'évolution de ChatGPT, particulièrement intéressante pour les utilisateurs d'appareils Apple qui pourront bénéficier d'une expérience plus immersive et naturelle. L'intégration de l'analyse vidéo en temps réel ouvre la voie à de nombreuses applications pratiques, tandis que le mode Père Noël apporte une touche ludique bienvenue pour la période des fêtes.

Source

Télécharger l'app gratuite ChatGPT