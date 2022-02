QOTMII suite en temps réel les politiques les plus populaires en France

"QOTMII Politique France" est une application qui a pour objectif de vous donner les tendances en ce qui concerne les personnalités politiques françaises. Il est donc possible d'avoir un premier aperçu de qui pourrait potentiellement gagner l'élection présidentielle en avril 2022.

QOTMII : connaître la tendance actuelle de nos chers représentants politiques

À l'approche des élections les plus importantes de l'année en France, les applications liées à la politique ont la cote auprès des utilisateurs iOS et Android. Courant janvier, nous évoquions l'application NosLois qui offre la possibilité de suivre l'actualité de son partie politique mais surtout de voter pour ou contre un projet de loi.

Aujourd'hui, place à QOTMII. Cette application poursuit un objectif simple, vous donner en temps réel le classement des personnalités politiques françaises les plus populaires, notamment celles qui ont le plus de chance de remporter l'élection suprême en avril 2022.

L'application se divise en plusieurs catégories. On retrouve "les plus appréciées", "celles qui font le plus de buzz" ou encore "celles qui ont le plus de chance de gagner l'élection présidentielle". Un classement basé sur quatre critères de réputation est également disponible.



Un peu comme les sondages à la télé effectués sur un nombre limités de personnes, nous vous conseillons de ne pas trop prendre au premier degré les chiffres que vous retrouverez à l'intérieur. Récemment, l'application ELYZE nous a prouvé que les résultats sur le web peuvent ne pas être aussi fiables qu'on ne pourrait le croire.



Cependant, cela permet d'avoir un aperçu global et de se faire ses propres idées sur un sujet qui ne passionne pas grand monde en général mais ô combien fondamental à quelques semaines des élections présidentielles. N'hésitez pas à tester QOTMII, le résultat pourrait vous surprendre, avec des estimations parfois très loin des sondages classiques partagés dans les médias.

