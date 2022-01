NosLois : l'application qui permet de voter pour ou contre un projet de loi

Il y a 5 heures

Alexandre Godard

NosLois est une application française qui permet de suivre les personnes du monde politique, voter pour ou contre un projet de loi ou simplement de se renseigner et connaître le parti politique qui nous correspond le plus. C'est très intéressant, d'autant que votre voix compte véritablement, explications.

NosLois : la politique en version mobile

En ce qui concerne la France, nous approchons à grands pas des élections présidentielles 2022. Au mois d'avril, et plus précisément le 24 au soir, nous saurons officiellement qui est celui ou celle qui dirigera notre beau pays durant les cinq prochaines années.



À l'approche des élections présidentielles, les candidats s'efforcent de mener leur campagne médiatique et sont présents un peu partout. Du côté des citoyens, c'est l'heure à laquelle la politique devient l'un des sujets de discussion les plus importants.

À un peu plus de trois mois de cette élection présidentielle, c'est le bon moment pour vous parler de l'application NosLois. À l'intérieur, on retrouve tout un tas d'informations politiques avec la possibilité de participer aux débats en donnant votre propre avis sur tous les projets de lois. Que ce soit l'environnement, la finance, la culture ou l'éducation, tous les secteurs sont présents.



Chaque projet de loi propose un long résumé écrit ou oral et vous offre le choix de dire si vous êtes pour, si vous êtes contre ou alors neutre. Si les développeurs ne peuvent pas vous garantir que votre avis sera pris en compte, ils reconnaissent que certains membres du gouvernement se servent de ceux ayant reçus le plus de votes sur la plateforme pour avoir "l'avis du peuple". D'après nos recherches, environ 60% des parlementaires suivent ces informations, vous avez donc en quelque sorte la parole pour influencer un projet de loi en cours de réflexion comme le passe vaccinal, la réforme des retraites, l'encadrement du prix des loyers, etc.



Voici une vidéo explicative de l'app, anciennement nommée todayIvote, par le fondateur Erik de Boisgrollier :



Au-delà de la fonction qui permet de dire si l'on est pour ou contre un projet de loi, il est également possible de sélectionner vos représentants favoris afin de suivre leur actualité ainsi que leurs votes pour ou contre. Une bonne idée pour suivre au quotidien tous les faits et gestes de son parti politique.



À l'approche des élections présidentielles 2022, l'application rajoute un service supplémentaire qui permet d'évaluer votre affinité politique. Pour faire simple, vous cliquez sur un parti politique, l'applications vous propose des textes auxquels le parti en question est favorable et vous donnez à votre tour votre sentiment. Cette fonction peut s'avérer très utile si la politique n'est pas quelque chose qui vous intéresse particulièrement mais que vous souhaitez tout de même accomplir votre droit de citoyen en allant voter pour la personne qui semble être le plus en accord avec vous. Un service complémentaire à ELYZE présenté la semaine dernière.



Vous l'aurez compris, que la politique vous intéresse énormément ou au contraire pas du tout mais que vous souhaitez vous renseignez avant le moment le plus important à savoir l'élection présidentielle d'avril 2022, l'application NosLois devrait vous plaire.

Télécharger l'app gratuite NosLois