Reddit permet de rechercher dans les commentaires d’un post sur son application et son site

L'année dernière, Reddit a annoncé une mise à jour majeure de son système de recherche, qui permettait de prendre en compte les commentaires sur le réseau social. Cette semaine, Reddit a annoncé une nouvelle évolution qui permet désormais aux utilisateurs de rechercher des commentaires dans des messages spécifiques.

Reddit joue la finesse

Trouver un commentaire dans un message spécifique sur Reddit n'était pas si intuitif. En effet, sur le web, les utilisateurs devaient utiliser la fonction du navigateur pour rechercher des commentaires. Le problème était que la recherche intégrée de Safari, Chrome ou autre ne pouvait pas trouver les commentaires à moins qu'ils ne soient développés. Sur Reddit, seules les premières réponses sont affichées par défaut, Mais avec sa dernière mise à jour, Reddit ajoute un bouton de recherche qui fonctionne sur l’ensemble d’un post.

Reddit affirme que cette nouvelle fonctionnalité permettra à ses utilisateurs de trouver beaucoup plus facilement des commentaires pertinents sur le réseau social.

"Nous avons écouté vos commentaires et vous pouvez désormais rechercher des commentaires au sein d'un post sur le web, iOS et les applications Android", a déclaré un représentant de la plateforme.

Fini les longues sessions de défilement - accédez rapidement aux parties de la conversation que vous recherchez et sautez dedans où vous voulez.

Décidément, Reddit est en pleine bourre. Ces derniers mois, la plateforme a introduit un tas d'autres améliorations comme la recherche de posts d'images avec du texte, de l'amélioration de la recherche de subreddit, et d'une meilleure expérience multimédia - en particulier pour regarder des vidéos.

Le plus grand forum est disponible sur l'App Store, l’app nécessite un appareil fonctionnant sous iOS 14.0 ou plus.

