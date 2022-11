Gmail permet de suivre les colis dans l'application

À l'approche des fêtes de fin d'année, Google lance une nouvelle fonctionnalité au sein de l'application Gmail qui permet aux utilisateurs de suivre plus facilement leurs colis directement depuis leur boîte de réception. Une bonne idée qui devrait faciliter la vie de ceux qui commandent beaucoup sur Internet.

Gmail suit vos colis à la trace

Afin d'aider les utilisateurs à ne pas perdre de vue les e-mails de confirmation de commande et d'expédition, Gmail affichera une vue simplifiée des informations de suivi et de livraison des colis d'un utilisateur, après avoir accepté les conditions d'utilisation.

Pour les commandes dotées d'un numéro de suivi, Gmail affichera de manière bien visible l'état actuel de la livraison dans la liste de votre boîte de réception et dans une carte récapitulative en haut de chaque e-mail. Le suivi des colis sera disponible auprès de la plupart des grands transporteurs américains et fournira des informations importantes d'un seul coup d'œil, telles que la date d'arrivée prévue et le statut (par exemple, "Étiquette créée", "Arrivée demain" ou "Livré aujourd'hui"). Espérons que cela arrive rapidement en France.



Les utilisateurs peuvent choisir de recevoir les mises à jour du suivi des colis dans leur boîte de réception en utilisant les paramètres de Gmail. La messagerie recherchera alors automatiquement les statuts des commandes à l'aide des numéros de suivi et les affichera dans la boîte de réception de l'utilisateur. Il affichera également de manière proactive les étiquettes de retard et fera apparaître les e-mails en haut de la boîte de réception, un peu comme les mails sans réponse qu'il remonte de temps en temps. Google indique que les nouvelles fonctionnalités de suivi des colis seront déployées "dans les semaines à venir".



Le système de Google rappelle vaguement le traqueur de colis introduit dans iOS 16, sauf qu'ici il n'est pas obligatoire d'avoir payé avec Apple Pay. En outre, le système de suivi d'Apple est intégré à l'application Wallet, plutôt qu'à l'application Mail.

Télécharger l'app gratuite Gmail