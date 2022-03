Amp : la nouvelle application d'Amazon qui permet de créer sa propre radio

Si on savait qu'Amazon préparait une sorte de concurrent à Clubhouse, on ne savait ni son nom, ni sa date de sortie.... jusqu'à aujourd'hui. En effet, le géant du e-commerce vient de sortir l'application Amp (v0.1, 147 Mo, iOS 14.0) sur l'App Store américain, et il faut bien avouer qu'elle promet !

Pour faire simple, cette plateforme vous permet d'héberger vos propres shows et de diffuser de la musique, à l'image de ce que fait une radio. Le gros plus, c'est qu'elle permet de diffuser des "dizaines de millions de chansons sous licence" des trois grandes maisons de disques et d'une "longue liste" d'indépendants.

Amp : Amazon vous met dans le rôle d'un DJ

Votre mix. Votre micro. Amp est l'endroit où les gens se rassemblent pour créer des émissions de radio en direct et partagées avec la musique qu'ils aiment.



La bibliothèque musicale d'Amp regorge de dizaines de millions de chansons sous licence que vous pouvez sélectionner pour votre public - des titres anciens, obscurs et les plus récents. Et nous en ajoutons encore des millions.



Il est facile de partager votre voix et vos chansons préférées avec le monde entier sur Amp. Choisissez un titre d'émission, créez une liste de lecture, et vous n'êtes qu'à quelques secondes de la diffusion de votre propre émission de radio à un public en direct, et de la prise d'appels.

L'objectif de Amp n'est autre que de transformer n'importe quel utilisateur en DJ de radio, capable de programmer une liste de lecture, de parler aux auditeurs et de discuter avec des invités. Reste désormais à savoir si l'application verra le jour ailleurs qu'aux États-Unis, mais on imagine que ce sera difficile, notamment à cause des droits.



À l'image de Clubhouse, le concept est plutôt prometteur et permettra aux créateurs de laisser libre cours à leur imagination au travers d'évènements récurrents !

