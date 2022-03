Twitter ajoute la possibilité de créer vos propres GIF via l'application iOS

Petite information matinale qui devrait intéresser les utilisateurs de Twitter. Depuis la dernière mise à jour, il est possible de créer des GIF personnalisés dans l'application iOS. Nous vous expliquons comment procéder.

Il y a quelques heures, Twitter a ajouté une toute nouvelle fonction sur son application iOS. Cette nouveauté, c'est la possibilité de créer un GIF personnel directement dans l'application elle-même pour le partager par la suite dans un tweet.



Comme l'explique le tweet officiel du compte Twitter Support, les GIF sont loin d'être nouveaux mais en revanche, le fait de pouvoir en créer un instantanément dans l'application avec l'appareil photo intégré rend l'utilisation novatrice. Voici les démarches à suivre pour créer un GIF sur Twitter.

Avant de vous lancer dans l'application, vérifiez bien que vous êtes en possession de la dernière mise à jour 9.4.1.

Ok GIFs aren’t new but what *is new* is the option to capture your own using the in-app camera on iOS. pic.twitter.com/3Hl6q78e6s