Twitter va-t-il bientôt se lancer dans les podcasts ?

Twitter a toujours misé sur une expérience de réseau social, un espace où tout le monde peut s'exprimer (sauf Donald Trump), partager ses passions et retrouver des liens vers les articles d'actualité du moment. Cela ne semble plus suffire à Twitter qui souhaite passer à un niveau supérieur en proposant un catalogue de... podcasts !

La nouveauté Twitter à laquelle personne ne s'attendait

Twitter propose régulièrement des nouveautés sur ses applications et son site web, cependant cela reste toujours des changements sur l'interface ou dans les moyens de communication entre utilisateurs. D'après une récente découverte de la chercheuse Jane Manchun Wong, Twitter a caché un onglet "Podcasts" dans l’app iOS (et probablement aussi dans celle sur Android).



Si pour le moment, l'onglet est vide, cela révèle les intentions de Twitter qui aurait pour ambition de se lancer prochainement sur le marché des podcasts !

Grâce à sa popularité, le réseau social pourrait devenir très rapidement un sérieux concurrent pour Apple et Spotify qui sont les rois de ce marché depuis plusieurs années.

L'onglet podcast pourrait se placer en bas de l'écran sur l'application ou dans le menu latéral gauche, il est possible que Twitter propose des contenus gratuits et payants. Il ne fait aucun doute que le réseau social se réservera une petite commission sur chaque abonnement à des podcasts, surtout que les dirigeants cherchent activement de nouveaux revenus en plus de la publicité.



Il sera intéressant d'observer de près les futures bêtas de Twitter sur Testflight, les podcasts pourraient débarquer dans les prochains mois. Contrairement aux autres nouveautés qu'on a pu voir précédemment, celle-ci peut prendre plus de temps, car Twitter doit être en train de gérer des acquisitions de droits de distribution et des exclusivités.

Twitter is working on Podcasts tab pic.twitter.com/64tTd3XPdu — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 2, 2022

