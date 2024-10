Google Podcasts arrête son activité aux US (bientôt en France)

Google Podcasts était sans aucun doute l’un des plus grands concurrents d’Apple Podcasts, malheureusement, l’application n’a pas réussi à trouver sa place dans la nouvelle stratégie de Google. La firme de Mountain View a annoncé un changement d’organisation, la fermeture de Google Podcasts est imminente, les utilisateurs sont tous redirigés vers YouTube Music !

Encore 48 heures d’activité pour Google Podcasts aux US

Google a annoncé la fermeture imminente de son application Google Podcasts aux États-Unis. Avec une date d’arrêt fixée dans à peine deux jours, cette décision marque la fin d’une ère pour la plateforme qui a accumulé plus de 500 millions d’installations sur les appareils Android et probablement aussi des centaines de millions sur iOS.



Google a invité ses utilisateurs américains à migrer vers YouTube Music avant le 2 avril, l’entreprise a expliqué que c’est ici qu’ils pourront continuer à profiter de leurs podcasts favoris sans interruption. Malgré cette transition, Google assure que la possibilité de migration restera ouverte après cette date, même si l’application Podcasts cessera de prendre en charge la lecture de podcasts.

Vers la fin de 2023, YouTube Music a intégré la prise en charge des podcasts, cette évolution reflète une ambition de Google d’améliorer sa position sur le marché du podcasting, dominé de plus en plus par des acteurs comme Spotify et Apple Podcasts. Spotify, notamment, a récemment consolidé sa présence sur le marché grâce à un partenariat avec Universal Music Group (UMG) pour intégrer des podcasts vidéo destinés aux utilisateurs américains, le géant suédois du streaming a pris une nouvelle ampleur qui inquiète beaucoup ses concurrents.



Bien que la date limite du 2 avril concerne uniquement les États-Unis, Google n’a pas encore précisé de calendrier pour la désactivation de l’application Podcasts en France et dans les autres pays où elle est disponible. Néanmoins, l’intention de Google est claire : mettre fin au service de l’application Podcasts à l’échelle mondiale au cours de l’année 2024.



Cette transition représente un moment clé dans la stratégie de Google. À l’avenir, YouTube Music deviendra une référence à la fois pour la musique en streaming, l’accès aux vidéos, mais aussi aux podcasts. Pour les utilisateurs, cela signifie l’adoption de nouvelles habitudes et plateformes pour continuer à découvrir et écouter leurs podcasts préférés. Reste à voir comment cette stratégie influencera la dynamique compétitive du marché des podcasts et comment les utilisateurs réagiront à ces changements dans les mois à venir.



