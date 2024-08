Threads ajoute les tendances aux US (bientôt en France)

Premier concurrent de l’application X d’Elon Musk, Threads qui appartient au groupe Meta a un gigantesque potentiel pour se faire une place dans le secteur des réseaux sociaux. Lors de son lancement aux US puis en France, Threads a été critiqué pour son manque de fonctionnalités pourtant logique et basique. Il y avait la messagerie privée, les tendances… La bonne nouvelle c’est que Threads écoute sa communauté !

Visualisez les tendances du moment, c’est bientôt possible sur Threads

Dans une démarche visant à enrichir l’expérience utilisateur, Threads a récemment intégré une fonctionnalité majeure : l’affichage des tendances actuelles. Cette innovation, pour l’instant exclusivement disponible pour les utilisateurs américains, symbolise un tournant dans la manière dont les informations et les sujets d’actualité sont consommés sur la plateforme.



Selon Adam Mosseri, le directeur d’Instagram, cette initiative vise principalement à faciliter pour les utilisateurs la découverte de sujets brûlants et largement discutés à travers le globe. En rendant ces tendances accessibles depuis l’onglet de recherche et le flux personnalisé “Pour vous”, Threads entend offrir une fenêtre sur le monde, propulsée par une intelligence artificielle sophistiquée. Cette dernière est chargée d’analyser les interactions des utilisateurs avec la plateforme pour sélectionner les tendances les plus pertinentes, tout en garantissant une neutralité absolue dans le choix des sujets mis en avant.

Pour assurer la fiabilité et la pertinence des sujets identifiés par l’intelligence artificielle, l’équipe de gestion de contenu de Threads intervient en vérifiant l’exactitude et l’importance des thèmes suggérés. Cette démarche permet d’éviter la diffusion de contenu redondant ou ambigu et inclut avec précaution les sujets de nature politique, assurant ainsi une couverture large et variée des centres d’intérêt des utilisateurs.



Dans un premier temps, seuls quelques utilisateurs triés sur le volet aux États-Unis auront le privilège de tester cette fonctionnalité. Ce déploiement initial a pour but d’observer et d’ajuster l’outil en fonction des retours d’utilisation, avant de l’ouvrir à un public plus large et dans d’autres langues, y compris en France.



Ce n’est pas la première fois que Threads expérimente avec de nouvelles fonctionnalités avant un déploiement plus général. La plateforme avait précédemment lancé, puis retiré, une mise à jour permettant de classer les recherches de manière chronologique.



L’ajout des tendances par Threads représente une belle significative dans l’expérience utilisateur, promettant une immersion plus profonde dans les sujets d’actualité et les discussions globales. Avec une attention particulière portée à la neutralité, à la pertinence et à l’exactitude des contenus proposés, Threads se positionne comme un acteur clé dans le secteur des réseaux sociaux.



Source

Télécharger l'app gratuite Threads, an Instagram app