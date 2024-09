Threads arrive en France, Belgique et Suisse en décembre (màj)

Après son lancement plus ou moins réussi dans le reste du monde, Meta a l'intention de lancer Threads dans l'Union européenne le mois prochain, selon un rapport du Wall Street Journal. Voilà qui devrait faciliter l'accès au Twitter de Facebook, comme il est appelé par de nombreux utilisateurs.



: Threads est disponible, rejoignez-nous en tapant "iPhonesoft_fr" !

Threads arrive en Europe

Depuis ses débuts en juillet dernier, il fallait un VPN pour utiliser Threads en France, en plus de l'avoir télécharger depuis l'App Store américain (ou autre).



L'application qui se base sur les données d'Instagram n'a pas été lancée dans l'UE parce que Meta n'était pas sûr de pouvoir adhérer aux réglementations strictes de la zone en matière de services en ligne. Sans pouvoir afficher de la publicité ni récupérer les données de ses clients, Meta n'avait pas grand intérêt à ouvrir les vannes chez nous.

Selon des sources qui ont parlé au WSJ, Meta se conformera à la réglementation en donnant aux utilisateurs de l'UE le choix d'utiliser Threads uniquement pour la lecture, sans un profil qui leur permette de faire leurs propres publications.



Ce changement coïncide avec les récents commentaires d'Adam Mosseri, directeur d'Instagram, qui a déclaré que la plateforme mettait en place un moyen de supprimer ou de désactiver un profil Threads séparément tout en laissant intact le compte Instagram associé.



L'arrivée du réseau social sur le marché européen devrait lui offrir un nouvel horizon. Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a déclaré le mois dernier lors d'une conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise que Threads comptait désormais environ 100 millions d'utilisateurs réguliers. Depuis son lancement en début d'année, Threads s'est doté d'une application web, d'une fonction de recherche de messages et d'une fonction d'édition de messages. Malgré ce chiffre affolant, les statistiques ont montré que l'engouement était vite retombé avec des débuts en trombe. La curiosité, combinée à la facilité d'ouvrir un compte (il faut un compte Instagram et réaliser un clic), ont bien aidé Threads la première semaine. Ensuite, devant le manque de fonctionnalités, les utilisateurs ont, à 80 %, quitté la plateforme.



Cependant, le lancement en Europe pourrait permettre à Threads de récupérer des contrats publicitaires, alors que X a vue des entreprises comme Apple et Disney suspendre leurs campagnes en raison d'un commentaire sous un tweet supposé antisémite. Elon Musk s'est évidemment défend de l'être et a gentiment dit à ceux qui veulent le faire chanter "d'aller se faire foutre" (sic).



Nous avons un compte sur Threads depuis juillet, mais l'activité est anecdotique pour le moment. Affaire à suivre en décembre avec le lancement du service en France, Belgique, Suisse et autre pays de l'UE.

Télécharger l'app gratuite Threads