Voici les 4 meilleures alternatives à l’appli Météo d’Apple en France

Comme nous vous l’avions indiqué en premier il y a quelques jours, l'application Météo d'Apple sur l'iPhone rencontre quelques difficultés. Si les choses vont globalement mieux pour certains utilisateurs, il est toujours bon de savoir qu'il existe des alternatives françaises parfois plus intéressantes dans l'App Store. Et s'il était temps pour vous de changer d'application de météo sur votre iPhone ?

Quelle application météo choisir en France ?

Nous sommes nombreux à regarder plusieurs fois par semaine la météo pour savoir s'il va pleuvoir, si on va tondre le gazon dans son jardin maintenant, s'il ne fait pas trop froid pour aller faire une promenade au bord de la mer ce week-end...

Les raisons sont multiples !



Aujourd'hui, les applications Météo vous apportent le maximum d'informations avec toujours des données précises et de jolies interfaces pour vous permettre d'avoir une expérience utilisateur plus agréable. En cette période orageuse pour l'application Météo d'Apple, on a décidé de vous faire une petite sélection des meilleures applications Météo sur l'App Store d'Apple en France.

Météo Pro

Probablement l'une des plus populaires.

Avec cette application, vous pouvez :

Ajoutez autant de villes que vous souhaitez en favoris

Avoir la météo et condition actuelle de votre position ainsi que de toutes vos villes

Avoir les prévisions de pluie par horaires pour anticiper les changements de météo

Avoir une vue complète des différentes conditions (température, pluie, vent, neige…) sur une carte

Avoir des notifications journalières et continues

L'application est gratuite, mais inclut des achats intégrés.

Vous pouvez la télécharger dès maintenant sur l'App Store.

Télécharger l'app gratuite Météo Pro

Météo France

C'est un peu le classique de l'App Store. Météo-France est sans aucun doute l'application qui fait le plus de mal à la popularité de l'application Météo d'Apple. Elle est en permanente numéro 1 de l'App Store dans la section "Météo" et ce n'est pas pour rien...

Voici les avantages :

Une interface remaniée pour rendre l’information plus claire et facilement accessible

Devenez acteur de la météo avec l'observation participative

Visualisez le temps qu’il fait en ce moment sur toutes les villes de France

Zoomez sur la carte des prévisions pour la France

Regardez les bulletins météo de Météo-France

Animez les images radar et satellite (zoomables)

Prévision de pluie dans l'heure (selon couverture territoriale)

Prévision pour les 15 prochains jours en France

Température ressentie, Indice UV, probabilités de gel ou de pluie, accessibles simplement

Bulletins Montagne pour les Alpes, les Pyrénées et la Corse avec les informations Neige et Avalanches

Bulletins Marine et sécurité pour les zones côtières

En cas de vigilance, un clic sur la carte donne accès au bulletin national et à la liste des départements en vigilance (jaune, orange ou rouge). Par cette liste, accédez aux bulletins départementaux de vigilance.

Ainsi qu'une multitude d'avantages... À noter que l'application Météo-France propose un widget iOS avec la météo des 4 prochains jours dans la ville la plus proche de votre position (ou sur l'une de vos villes préférées).

L'application Météo France est gratuite et n'inclut aucun achat intégré, vous pouvez la télécharger dès maintenant sur l'App Store.

Télécharger l'app gratuite Météo-France

La Chaîne Météo

Autre classique sur l'App Store pour suivre la météo, c'est l'application "La Chaîne Météo", vous retrouverez des informations très complètes et un bulletin météo issue de la chaîne disponible sur le bouquet de Canal+.

Voici les avantages :

Prévisions complètes et gratuites en France, en outre-mer, mais aussi en Europe et dans le Monde

Sélectionnez et visionnez-en VOD quand vous voulez uniquement les programmes qui vous intéressent

Nouveaux écrans de prévisions météo : nouvelle ergonomie afin de passer plus facilement du live, à la prévision horaire, jour et 15 jours.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Widget avec les prévisions du lieu où vous êtes ou d'une ville que vous aurez présélectionnée

Notifications

Soyez informé du risque de pluie

Ainsi qu'une multitude d'autres avantages. L'intérêt principal de La Chaîne Météo, c'est le bulletin vidéo, comme il s'agit d'une chaîne que vous retrouvez à la télévision, il est simple de proposer de la VOD directement sur l'application !

Vous pouvez télécharger l'application sur l'App Store. Des achats intégrés sont proposés.

Télécharger l'app gratuite La Chaîne Météo

Météo Live

Vous aimez bien les interfaces où vous faites "Woaw" ?

L'application Météo Live va probablement vous taper dans l'œil grâce à son interface moderne et détaillée. Voici les avantages :

Des prévisions précises pour aujourd’hui et pour les 7 jours prochains ; des heures locales pour de nombreux endroits du monde entier

Des paysages météo animés qui reflètent les conditions météorologiques

Des alertes de mauvais temps pour vous prévenir de la météo extrême dans votre région

Disposition ajustable : choisissez quelles données météo, vous souhaitez voir en premier

Des bulletins météo quotidiens avec des informations importantes

Température du jour minimale, maximale et « ressentie »

Pression atmosphérique en pouces, mm, kPa ou mbar

Précipitations et humidité

Force et direction du vent

Heure lever/coucher du soleil et de la lune

Widget météo pour votre iPhone

Tout comme les autres, c'est l'une des applications les plus complètes de l'App Store. À noter que vous aurez la possibilité de télécharger aussi (gratuitement) une version pour votre Apple Watch. À noter que des achats intégrés sont proposés.

Téléchargez-la dès maintenant gratuitement sur l'App Store.

Télécharger l'app gratuite Météo Live