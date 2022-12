Apple pousse les fans de Dark Sky vers l’app Météo

Comme nous l'avions annoncé il y a quelques mois, l'application météo Dark Sky, acquise par Apple en 2020, va officiellement fermer dans moins de deux semaines. Alors qu'il existe un certain nombre d'alternatives populaires, Apple a publié un nouveau document d'assistance expliquant pourquoi les utilisateurs de Dark Sky devraient passer à l'application météo native sur iPhone, iPad et Mac.

La fermeture de Dark Sky est imminente

Dans le document d'assistance, Apple souligne que de nombreuses fonctionnalités de Dark Sky "ont été intégrées dans Apple Météo". La société précise que cela inclut des éléments comme les prévisions hyperlocales pour votre emplacement actuel, y compris les précipitations de l'heure suivante, les prévisions horaires pour les 10 prochains jours, le radar haute résolution et les notifications.



Le reste du document d'assistance vise à guider les utilisateurs de Dark Sky à travers les fonctionnalités et la conception de l'application livrée avec iOS 16. Apple détaille les différentes fonctionnalités de l'application, l'utilisation des cartes, la gestion des notifications, etc.



Cependant, malgré les promesses d'Apple, certains utilisateurs ne sont pas convaincus que l'application d’Apple puisse remplacer Dark Sky. Dans un récent fil de discussion sur Reddit, un certain nombre d'utilisateurs de Dark Sky affirment que l'application native est toujours en retard sur Dark Sky en termes de données, de notifications, etc.

Ce qui m'intéresse le plus, ce sont les prévisions en temps réel - du genre "il va s'arrêter de pleuvoir dans 10 minutes puis reprendre dans 45 minutes". J'ai trouvé que Dark Sky était excellent pour cela. Apple l'est un peu moins. Ce lien ne concerne pas le type de prévisions qui m'intéresse. (Que je peux utiliser pour m'aider à décider exactement quand je dois faire la navette à vélo... souvent, attendre 15 minutes pour partir peut faire une grande différence).



Je redoute le 1er janvier. Dark Sky a été mon application météo préférée pendant de nombreuses années. J'essaie de m'habituer à Weather, mais elle ne me donne pas ce dont j'ai besoin sans utiliser de menus déroulants. Sans parler de l'absence de notifications des événements météorologiques.

Mais il faut garder à l'esprit que la fiabilité de chaque application météo peut varier énormément d'un endroit à l'autre. Une grande partie de l'application Apple Météo est basée sur les données de Dark Sky, il y a donc peu de raisons pour que l'application soit moins précise que ne l'était cette dernière.



En fait, un utilisateur de Reddit souligne même que Dark Sky était "notoirement connu pour être inexact dans la plupart des endroits". Il existe un certain nombre d'autres facteurs qui jouent dans la fiabilité des données météorologiques et des notifications, et il est important d'essayer plusieurs applications différentes pour avoir une idée de celle qui est la plus précise à votre emplacement.

Il s'agit peut-être d'une situation de type YMMV. J'ai migré de Dark Sky vers l'application météo d'Apple et les alertes météo semblent assez précises pour moi. On a l'impression qu'Apple a simplement intégré les fonctionnalités principales de Dark Sky dans son application météo standard tout en abandonnant son interface utilisateur.

Dark Sky doit fermer ses portes le 1er janvier 2023. Si vous cherchez une solution de remplacement, pensez donc à l’application native, mais aussi à AccuWeather, Yahoo Météo ou encore The Weather Channel.

