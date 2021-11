Apple continue de mettre à jour l'app météo Dark Sky en attendant sa fermeture en 2022

Dark Sky Weather, l'application payante rachetée par Apple il y a bientôt deux ans continue d'être mise à jour malgré que l'on sache qu'elle est amenée à ne plus exister dès l'année prochaine. Les derniers utilisateurs seront tout de même satisfaits.

Une mise à jour avant la fermeture définitive

Avec la sortie d'iOS 15, Apple nous a offert une "toute nouvelle" application Météo. Si les informations principales restent sensiblement les mêmes, le nouveau design et l'affichage de la carte du monde avec les températures en temps réel donnent un coup de fraîcheur à l'application d'Apple.

Mais avant d'effectuer tous ces changements, Apple est passé par la case rachat. Rappelez-vous en mars 2020, la firme avait annoncé l'acquisition de la populaire app météo Dark Sky dans le but de faire évoluer la sienne.



Mais avec l'apparition de cette nouvelle mise à jour, il semblerait qu'Apple n'oublie pas celles et ceux restés (pour le moment) sur l'application désormais en sa possession. La version 6.8.7 pour iPhone, iPad et Apple Watch vient corriger certains problèmes et améliorer la stabilité et les performances de l'application.



C'est la deuxième fois qu'Apple procède à une mise à jour de Dark Sky en 2021 mais nul doute qu'il ne devrait plus y en avoir beaucoup d'ici sa fermeture prévue pour fin 2022. L'objectif étant bien évidemment que tous les fervents utilisateurs de cette application passent sur l'app météo native d'Apple en étant satisfait des nombreux ajouts.