iOS 15.2 permet de chercher des AirTags et objets autour de soi

Apple dispose également d'une seconde option "Aide au retour d'objets perdus", qui est du même acabit que l'identification de l’objet trouvé précédent. La fonction lance une analyse qui localise les appareils à proximité et fournit des instructions sur la façon de contacter le propriétaire de l'appareil, avec des instructions personnalisées en fonction de l'appareil en question. Des petits ajouts intéressants pour ceux qui utilisent Localiser régulièrement.

Lorsqu'elle est activée, la fonctionnalité « Objets inconnus » recherche tout ce qui se trouve à proximité et informera les utilisateurs s'il y a un appareil qui appartient à quelqu'un d'autre à proximité. Si un élément est détecté, Apple offre des instructions sur la façon de désactiver l'appareil afin qu'il ne puisse plus être utilisé à des fins de suivi.

Lors de l'ouverture de l'application Localiser après avoir installé la version bêta d’iOS 15.2, dans l'onglet "Objets" il y a une option pour voir les objets qui peuvent me suivre et une autre pour aider à retrouver des objets perdus. Taper sur le premier lien permet aux utilisateurs de rechercher des éléments à proximité qui pourraient être utilisés pour suivre leur emplacement.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.