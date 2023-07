Si Apple fête les 15 ans de son App Store en ce mois de juillet 2023, sachez qu'il s'agit également de l'âge du site iPhoneSoft qui est né en juillet 2008. À l'annonce du magasin d'applications par Steve Jobs, nous avons décidé de lancer ce blog francophone, rapidement devenu iSoft parmi les initiés et qui a engendré l'application éponyme un an plus tard. L'idée était, et est toujours, de vous partager le meilleur de l'information autour d'Apple. À cet occasion, nous avons organisé un petit concours en ce jour de Fête Nationale.

Quelques chiffres sur iPhoneSoft et iSoft

Souvent copiée, jamais égalée, la culture iPhoneSoft c'est avant tout de proposer des applications et jeux de qualité sur iPhone, iPod, iPad, Mac et Apple Watch à tous les lecteurs. Mais ce n'est pas tout. L'esprit est resté intact depuis quinze ans, à savoir un blog ouvert, sans inscription et gratuit, qui a aidé de nombreux nouveaux propriétaires de produits Apple avec des tutoriels, des astuces, des bons plans, des rumeurs et plus encore.



La fidélité des lecteurs nous fait toujours chaud au coeur, sans compter que nous venons de franchir la barre symbolique des 100 millions de visites sur iPhoneSoft.fr (103 millions exactement), ce qui est loin d'être anecdotique ! N'oublions pas non plus l'application iSoft qui a dépassé depuis longtemps les deux millions de téléchargements. Avec son confort inégalé, elle n'a eu de cesse d'évoluer au fil du temps, apportant les notifications, le mode sombre (bien avant tout le monde), les widgets, le 3D Touch, etc.



N'hésitez pas à partager l'article à vos amis ou à faire connaître le site et l'app, c'est comme cela qu'on peut vous offrir toujours plus de contenus.



PS : en fin d'article, vous retrouverez une capture du premier site et de la première version de l'app !

Les AirTags

Passons maintenant à la partie concours. Pour vous remercier de répondre présent depuis si longtemps, nous avons pensé qu'un pack d'AirTags serait une très bonne idée. En ces temps compliqués, protéger ses biens est devenu un véritable enjeu. Si vos données personnelles qui sont particulièrement sécurisées par Apple, vos effets personnels sont peut-être plus vulnérables. Alors quoi de mieux qu'un traqueur qui, en cas de perte ou de vol, vous permettra de retrouvera rapidement un objet ou un véhicule ?



Depuis leur lancement en 2021, les AirTags ont prouvé leur grande efficacité à travers un nombre incalculable de faits divers. Que ce soit pour des portefeuilles, des bagages, des vélos, des voitures ou même des animaux domestiques, le petit appareil d'Apple s'avère être très efficace. Doté d'un haut-parleur, d'une puce Bluetooth, d'un accéléromètre et d'une autonomie d'un an, l'AirTag est à la fois pratique et discret.



Si vous voulez en savoir plus, consultez notre test des AirTags. De même, n'oubliez pas notre sélection d'accessoires pour AirTags.

Pour tenter de gagner un pack AirTags gratuit

Lisez attentivement les conditions à remplir afin de participer à notre concours anniversaire :

Téléchargez notre application iSoft (si pas déjà fait)

Laissez un commentaire sur cet article depuis l'app en expliquant depuis quand vous nous suivez (l'année) et sur quel support principal (site, app, Twitter, Facebook, etc)

1 personne sera tirée au sort

Fin du concours : le 16/07/2023 20H00

Bonne chance à tous !

Si vous ne gagnez pas ce concours, pas de panique car le pack de 4 AirTags est actuellement en promotion à 99 € au lieu de 129 € sur Amazon. Une belle réduction pour sécuriser plusieurs biens.

La première version d'iPhoneSoft et de iSoft

Pour la petite histoire, voici à quoi ressemblait le site en 2008 à son lancement :



Et l'application en 2009 :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.