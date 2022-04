Grâce aux AirTags, il suit ses bagages perdus et envoie un PowerPoint à la compagnie

Vous le savez, depuis un an maintenant, Apple vend des AirTags, ces petits traqueurs qui permettent de suivre des objets en tout genre. Alors que de nombreuses histoires insolites nous arrivent chaque mois, cette fois il s'agit d'un homme qui a perdu ses bagages pendant une escale en revenant d'un voyage de noces. Las de la situation, il a carrément réalisé une présentation PowerPoint avec plusieurs slides montrant la position de ses biens grâce aux AirTags qu'il avait placés.

Elliot Sharod et sa femme Helen rentraient en avion au Royaume-Uni après leur mariage en Afrique du Sud le 17 avril dernier. Au départ, les jeunes mariés avaient acheté des billets avec des escales à Abu Dhabi et Francfort, mais, pandémie oblige, ils ont dû reprogrammer le vol avec un itinéraire différent. Si Elliot et sa femme ont pu rentrer au Royaume-Uni, leurs bagages n'ont pas suivi.



Heureusement, Sharod a eu la bonne idée de placer un AirTag dans chaque sac, afin de pouvoir les suivre en cas de pépin. Grâce à l'application Localiser, le couple a découvert que ses bagages avaient fait escale à Francfort, mais n'avaient jamais embarqué dans l'avion pour Londres.

Aer Lingus, la compagnie aérienne responsable du vol dont vous voyez le logo dans l'icône en début d'article, a déclaré que les sacs seraient livrés à l'adresse du domicile de Sharod. Le lendemain, seuls deux des trois sacs ont été livrés.



Après de multiples appels et courriels à Aer Lingus, Elliot s'est alors plaint sur Twitter, mais même cela ne semblait pas suffisant. Loin de se décourager, Elliot a adopté une approche différente en publiant une vidéo et même une présentation PowerPoint avec des captures d'écran de l'application "Find My" (Localiser en France) montrant exactement où se trouvait son sac perdu.

Hi @AerLingus - perhaps a PowerPoint presentation on the journey you’ve sent my lost/stolen bag on will help?



I’ve told you multiple times where it is and you’re doing nothing about it.



This has been a shocking experience with you pic.twitter.com/105BdEM7MU