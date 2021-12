Elle retrouve ses décorations de Noël volées grâce aux AirTags

Si les AirTags ont reçus quelques critiques totalement légitimes sur la dangerosité liée à l'espionnage, il faut tout de même reconnaître que dans bien des circonstances, ils s'avèrent très utiles pour mettre la main sur des objets que nous avons perdus ou qui ont été volés. Cette Texane peut en témoigner.

Encore une belle histoire avec les AirTags

C'est la petite histoire insolite du week-end. Une femme résidant au Texas a décidé de décorer sa maison et son jardin pour se mettre dans l'ambiance de Noël qui approche à grand pas. Manque de chance pour elle, des personnes mal intentionnées ont décidé en pleine nuit vers deux heures du matin de lui voler tout ce qui se trouvait dans sa propriété.

Comme le rapporte le New York Post, un autre habitant du quartier s'était également fait voler ses décorations de Noël quelques jours auparavant. Après avoir eu écho de cette mésaventure, cette femme a eu la bonne idée de placer des AirTags à l'intérieur et sur ses décorations extérieures.



Vous commencez à comprendre la fin de l'histoire, une fois qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait été cambriolée, elle a tout simplement lancé l'application Localiser sur son iPhone et magie, elle avait la localisation exacte de ses objets volés.



Une fois devant la maison des voleurs, elle a directement appelée la police pour qu'ils procèdent à l'arrestation des individus et surtout pour récupérer ce qui lui appartient sans prendre de risques. Via une vidéo TikTok (depuis supprimée) qui a été visionnée plus de huit millions de fois, Nyssa Galvan a expliqué que la police n'avait tout de même rien plus faire dans un premier temps (étrange) mais que finalement, elle avait bel et bien tout récupéré.



Le fin mot de l'histoire reste le même, si vous ne souhaitez pas perdre un objet, attachez-lui un AirTag et vous serez bien plus tranquille. Il est également important de rappeler qu'il est formellement interdit de s'en servir pour suivre quelqu'un sous peine d'être puni par la loi si la personne porte plainte.