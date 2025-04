Les AirTags fêtent leurs 4 ans : bilan et perspectives pour l'AirTag 2

Aujourd'hui, 20 avril 2025, les AirTags d'Apple célèbrent leur quatrième anniversaire. Ces petits traceurs Bluetooth, lancés en 2021, ont révolutionné la façon dont nous retrouvons nos objets perdus. Alors que les rumeurs sur une seconde génération se font de plus en plus précises, faisons le point sur ce produit devenu incontournable dans l'écosystème Apple.

Un lancement qui a marqué l'écosystème Apple

Après des mois de rumeurs, Apple a dévoilé ses AirTags lors de l'événement "Spring Loaded" du 20 avril 2021 et les a lancés dix jours plus tard. Ces petits traceurs circulaires, commercialisés à 35€ l'unité ou 119€ le pack de quatre, se sont rapidement imposés face à des concurrents comme Tile. Depuis le prix a augmenté pour passer à 39€ et 129€ le pack, mais il est possible de se les procurer sur Amazon pour 30 euros.

Le concept est simple mais efficace : attachez un AirTag à vos objets importants et retrouvez-les via l'application Localiser. Si l'objet est à proximité, vous pouvez faire sonner l'AirTag ou utiliser Siri pour le localiser. Pour les iPhone compatibles, il est même possible de localiser un AirTag au centimètre près grâce à la technologie UWB. Pour les objets plus éloignés, le réseau Localiser d'Apple entre en jeu : n'importe quel appareil Apple à proximité peut détecter anonymement votre AirTag et transmettre sa position.

L'UWB : la technologie qui fait la différence

L'Ultra Wideband (UWB) est l'une des innovations majeures des AirTags. Cette technologie radio, qui fonctionne sur une large bande de fréquences, permet une localisation précise à l'intérieur des bâtiments. Grâce à la puce U1 des iPhone récents, la fonction "Localisation précise" vous guide vers votre AirTag avec une précision centimétrique, indiquant distance et direction.

L'UWB utilise des impulsions d'ondes courtes et la technique du "temps de vol" pour déterminer la distance entre appareils avec une précision de quelques centimètres. Sa portée actuelle est d'environ 30 mètres dans des conditions optimales.



Cette technologie nécessite un iPhone 11 minimum (hors iPhone 16e et SE) ou une Apple Watch Series 6 et plus récente. On le sait peu, mais l'UWB est présente sur les smartwatches d'Apple et permet non seulement de localiser des AirTags mais aussi un iPhone ou des AirPods Pro 2. Notez que si vos appareils n'ont pas d'UWB, les AirTags restent utiles et remplissent toutes leurs fonctions à l'exception de la localisation au centimètre près.

L'AirTag 2 : ce que nous réserve Apple

Selon plusieurs sources fiables, Apple préparerait une deuxième génération d'AirTags pour mi-2025. Les principales améliorations attendues sont :

Une puce UWB de deuxième génération, déjà présente dans l'iPhone 15, qui triplerait la portée actuelle (jusqu'à 90 mètres)

Un haut-parleur plus sécurisé, difficile à désactiver, pour répondre aux préoccupations liées au pistage non consenti

Une possible intégration avec l'Apple Vision Pro, permettant peut-être de visualiser la position des objets dans l'environnement virtuel

D'éventuelles nouvelles couleurs

En revanche, l'AirTag 2 conserverait probablement son design actuel et sa pile remplaçable offrant plus d'un an d'autonomie.

Malgré quelques controverses liées à des utilisations malveillantes, Apple a su réagir en renforçant les mesures de sécurité avec des alertes sonores et visuelles signalant la présence d'un AirTag inconnu, même avec un appareil Android.

En quatre ans, les AirTags ont dépassé leur fonction initiale pour devenir des outils polyvalents, utilisés pour retrouver des clés égarées, mais aussi pour localiser des animaux de compagnie et des valises à l'aéroport grâce aux compagnies aériennes qui reconnaissent officiellement le petit traceur d'Apple.

En attendant l'officialisation de l'AirTag 2, les utilisateurs actuels peuvent continuer à profiter de la première génération, qui reste un outil précieux pour ne plus jamais perdre ses objets importants. Et vous, est-ce que vous utilisez des AirTags au quotidien ?

