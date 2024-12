L'AirTag est officiellement reconnu par 3 compagnies aériennes

Après quatre ans d'existence, l'AirTag est désormais officiellement reconnu comme un outil de recherche par de nombreuses compagnies aériennes. Dorénavant, il sera possible de partager la localisation de son AirTag avec la compagnie afin de l'aider à retrouver un bagage perdu. Une initiative séduisante qui tient toutes ses promesses.

L'AirTag prend son envol

Les compagnies aériennes intègrent de plus en plus les fonctionnalités des AirTags d’Apple pour améliorer la gestion des bagages perdus. Avec la mise à jour iOS 18.2, Apple a introduit la fonction “Partager la position de l’objet”, permettant aux utilisateurs de partager la localisation de leurs AirTags via un lien valable sept jours. Cette innovation vise à faciliter la récupération des bagages égarés en collaboration avec les compagnies aériennes.

United Airlines a été l’une des premières à adopter cette fonctionnalité. Désormais, lors de la déclaration d’un bagage perdu via leur application mobile, les passagers peuvent ajouter le lien de localisation de leur AirTag. Cette information permet au service client de localiser plus efficacement le bagage manquant. D’autres compagnies aériennes ont également emboîté le pas. Air Canada et Delta Air Lines ont annoncé l’intégration de cette fonctionnalité dans leurs systèmes. Comme indiqué par Greg Joswiak, vice-président principal du marketing mondial chez Apple, cela commence dès cette semaine pour ces trois compagnies.

Apple a mentionné une première vague de compagnies aériennes adoptant cette technologie, incluant Swiss International Air Lines, Turkish Airlines, Singapore Airlines, Virgin Atlantic, Vueling, Aer Lingus, British Airways, Air New Zealand, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Iberia, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, Qantas.

Cette adoption généralisée des AirTags marque un changement notable dans l’industrie aérienne. Il y a deux ans, certaines compagnies envisageaient d’interdire ces dispositifs dans les soutes des avions. Aujourd’hui, ils sont reconnus comme des outils précieux pour améliorer l’expérience des passagers et l’efficacité opérationnelle des compagnies aériennes.



Une excellente nouvelle avant la probable arrivée d'un AirTag de deuxième génération en 2025. L'AirTag 2 devrait garder un look similaire, mais fortement amélioré sa portée et sa précision de localisation grâce à une nouvelle puce Ultra Wideband, identique à celle des iPhone 15 et 16. Une meilleure intégration du haut-parleur est également au programme pour lutter plus efficacement contre le harcèlement.