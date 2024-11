iOS 18.2 : de nouvelles options pour retrouver vos objets perdus

L'application Localiser d'Apple va bientôt s'enrichir de nouvelles fonctionnalités bienvenues pour tous ceux qui ont tendance à égarer leurs affaires. La prochaine mise à jour iOS 18.2, prévue pour décembre, apporte des améliorations significatives au système de partage de localisation des objets, notamment avec les AirTags.

Un partage simplifié avec n'importe qui

Jusqu'à présent, le partage de la localisation d'un AirTag ou d'un objet connecté était limité aux proches via le partage familial. Avec iOS 18.2, Apple introduit la possibilité de créer un lien public temporaire permettant à n'importe qui de visualiser l'emplacement d'un objet perdu. Cette fonction s'avérera particulièrement utile dans des situations comme la perte d'un bagage à l'aéroport, où le personnel pourra directement suivre la position de votre valise.



Le système a été pensé pour préserver la confidentialité : le lien expire automatiquement après quelques heures et peut être révoqué à tout moment. Les coordonnées du propriétaire (email et numéro de téléphone) sont partagées de manière contrôlée, et il est possible de suivre qui a consulté le lien.

Des AirTags plus communicatifs

L'autre nouveauté majeure concerne les AirTags eux-mêmes. Lorsqu'une personne scanne un AirTag perdu avec son iPhone, elle pourra désormais accéder directement aux coordonnées de son propriétaire si celui-ci a activé cette option. Une amélioration qui devrait faciliter la restitution des objets égarés, tout en s'inscrivant dans la politique d'Apple de lutte contre l'utilisation malveillante des AirTags.



Ces améliorations s'intègrent dans la mise à jour iOS 18.2, qui s'annonce comme l'une des plus importantes de l'année. Elle embarquera également plusieurs nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle comme Genmoji, Image Playground et l'intégration de ChatGPT (pas en France), confirmant l'engagement d'Apple dans ce domaine en pleine expansion.