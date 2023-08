Le pack de 4 AirTags est en promotion

Vous partez en vacances en avion et vous avez peur que la compagnie aérienne égare votre valise ? L'AirTag peut vous aider dans cette situation, en réalité, l'AirTag peut vous aider dans beaucoup de situations. Le traqueur d'objet d'Apple permet aujourd'hui de retrouver son vélo, son sac à main, ses clés de voiture... Les possibilités sont nombreuses et c'est pour cela que les ventes explose pendant les vacances où on peut avoir plus tendance à perdre ses affaires.

Le pack de 4 AirTags en promotion

On ne présente plus l'AirTag, ce petit objet qui permet de retrouver nos affaires perdues ou volées grâce au gigantesque réseau "Find My" qui s'appuie sur les appareils Apple en circulation partout dans le monde pour transmettre la position de votre AirTag. Pour une durée temporaire, Amazon et Rakuten proposent une belle promotion sur le pack de 4 AirTags, normalement commercialisé à 129€, il est actuellement disponible pour seulement... 104€.



L'AirTag fournit l'indice de protection IP67, ce qui assure une immersion sous l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Il communique avec les produits Apple autour de lui par le Bluetooth, vous pouvez le localiser en temps réel avec votre iPhone (quand vous êtes proche de lui) grâce à la localisation de proximité proposée par la puce U1 intégrée dedans.

L'AirTag est le compagnon idéal pour ceux qui cherchent à minimiser le stress des objets perdus. Il suffit d'émettre un son via le haut-parleur intégré de l'AirTag pour retrouver facilement vos affaires. Vous pouvez également demander à Siri de vous donner un coup de main, rendant ainsi la recherche encore plus pratique et facile.



Si vous ne trouvez pas votre objet, pas de panique : activez simplement le mode Perdu et l'AirTag vous enverra automatiquement une notification quand il aura pu transmettre sa localisation. C'est comme avoir des yeux partout pour vous aider à retrouver vos affaires.

Confidentialité et autonomie

La confidentialité est également un aspect essentiel de l'AirTag. Chaque communication sur le réseau Localiser est anonyme et chiffrée, garantissant une confidentialité totale. Vous pouvez être sûr que vos données et l'historique de localisation ne sont jamais stockés sur l'AirTag.



L'AirTag est également conçu pour durer. Sa pile remplaçable a une durée de vie impressionnante de plus d'un an. Ainsi, vous pouvez être sûr que l'AirTag est toujours prêt à vous aider lorsque vous en avez besoin.

Et pour les piles des AirTags, c'est par ici sur Amazon.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.