Promotion : 50% de réduction sur ce pack de 4 caméras HD Blink

Avec une hausse des cambriolages de 14% entre 2022 et 2024 ainsi qu'un cambriolage toutes les trois minutes l'année dernière en France, vous avez peut-être déjà eu envie d'installer une caméra de surveillance à l'intérieur de votre domicile. Face à cette hausse de l'insécurité, les Français sont toujours plus nombreux à investir dans les caméras de surveillance extérieure comme intérieure, ce qui arrange bien les fabricants qui n'hésitent pas à brader leurs caméras pour attirer toujours plus de consommateurs. La marque Blink qui appartient à Amazon vient de sortir le grand jeu avec une GIGANTESQUE promotion sur son pack de 4 caméras !

Le pack de 4 caméras Blink Indoor est à moitié prix

(offre à durée limitée)

Avec ses caméras Blink, Amazon propose régulièrement des promotions intéressantes, mais celles-ci sont toujours à -30% grand maximum. À l'occasion des soldes d'été 2024, Amazon a décidé de sortir le tapis rouge pour son pack de 4 caméras Blink Indoor. Normalement facturé à 229,99€, le pack est temporairement accessible au tarif de 119,99€ ce qui représente une remise de -48%, une promotion comme on en voit rarement !



Ce pack vous permettra d'installer plusieurs caméras à des endroits stratégiques de votre domicile comme votre entrée, votre salon, votre cuisine ainsi que des lieux où un cambrioleur pourrait potentiellement entrer par effraction.

Prix attractif, mais caméras performantes ?

Si vous recherchez un système de surveillance efficace et simple à utiliser pour votre domicile, les caméras Blink Indoor d'Amazon sont une option incontournable. Voici pourquoi ce pack de 4 caméras est une solution intéressante et abordable pour la sécurité de votre maison.

Surveillance sans fil et autonomie longue durée

Les caméras Blink Indoor sont entièrement sans fil et fonctionnent grâce à deux piles AA au lithium incluses, offrant une autonomie impressionnante pouvant aller jusqu'à deux ans. Cela signifie moins de tracas liés au remplacement fréquent des piles et une surveillance continue sans interruption.

Grâce à la vision nocturne infrarouge, vous pouvez surveiller votre domicile de jour comme de nuit. Les caméras capturent des images claires même dans l'obscurité, vous assurant ainsi une tranquillité d'esprit constante.

Recevez des notifications de mouvements directement sur votre smartphone via l'application iOS/Android Blink Home Monitor. Ces alertes personnalisées vous informent seulement lorsque c'est nécessaire, réduisant les fausses alarmes et vous permettant de rester concentré sur ce qui est important.

Interagissez en temps réel avec les personnes présentes chez vous grâce à la fonctionnalité Vidéo en direct et à l'audio bidirectionnel. Bien que la vidéo en direct ne soit pas activée en continu, elle offre une vue immédiate et la possibilité de communiquer directement via l'application.

La configuration des caméras Blink Indoor est un jeu d'enfant, ne nécessitant ni raccordement ni installation professionnelle. De plus, ces caméras sont compatibles avec Alexa, vous permettant de surveiller votre domicile en utilisant simplement votre voix via des appareils compatibles.

Enregistrez et partagez des extraits vidéo dans le Cloud avec un essai gratuit de 30 jours à l'abonnement Blink, ou localement via le Blink Sync Module 2 et une clé USB (vendue séparément). Cela offre une flexibilité supplémentaire pour stocker et accéder à vos enregistrements.

Avec un champ de vision de 110° en diagonale et une résolution jusqu'à 1080p, les caméras Blink Indoor vous offrent une couverture étendue et des images détaillées. De plus, elles surveillent la température intérieure, ajoutant une couche supplémentaire de protection à votre domicile.

Le pack de 4 caméras Blink Indoor combine performance, facilité d'utilisation et un prix attractif, faisant de ce système de surveillance une solution idéale pour sécuriser votre maison efficacement et sans tracas.

