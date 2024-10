Bon plan : la caméra de surveillance 4K Reolink pour extérieur est en promotion

1 com

Reolink n'est pas l'une des marques les plus populaires sur le marché des caméras de surveillance, cependant, Reolink se démarque par des caméras innovantes, performantes, fiables et surtout... vendues à un prix très accessible comparé à certains de ses concurrents. L'une des meilleures caméras sans fil pour extérieur de Reolink est actuellement en promotion pour une durée temporaire sur Amazon, une occasion à saisir d'urgence si vous avez une terrasse ou un jardin !

Reolink 4K en promotion

Ce n'est pas parce que Noël est passé que les promotions s'arrêtent subitement, au contraire, les fabricants profitent des derniers jours avant 2024 pour écouler les stocks restants de leurs produits. Reolink a décidé d'attirer notre attention en proposant une belle remise sur sa Reolink 4K 12 Mégapixels. Présentée comme étant une caméra de surveillance PoE extérieure avec projecteur, elle offre une multitude d'avantages comme la vision nocturne en couleur, la détection des personnes et véhicules, l'alerte via notification iOS/Android dès qu'un mouvement est détecté...



Vous pouvez l'obtenir avec une réduction de -31%, ce qui fait la caméra à seulement 96,89€ au lieu de 139,99€, son tarif pratiqué le reste de l'année. Une occasion à saisir absolument avant que la vente flash se termine sur Amazon.

Des caractéristiques très intéressantes

Haute Définition 12MP avec un angle de vision de 107° : la caméra de Reolink se distingue par sa résolution de 12MP, supérieure aux caméras 4K standard, offrant une clarté d'image exceptionnelle. Cet avantage permet de capturer des détails plus nets, essentiels pour la sécurité. De plus, son angle de vision large de 107° offre une couverture étendue, idéale pour surveiller de vastes zones extérieures.

Détection intelligente de personne et de véhicule avec Alertes Smart : cette caméra utilise un algorithme avancé pour identifier précisément les personnes et les véhicules, réduisant ainsi les fausses alertes. Les utilisateurs reçoivent des notifications push détaillées sur leur appareil mobile, les tenant informés en temps réel des activités détectées.

Installation facile plug and play : grâce à la technologie Power over Ethernet (PoE), la caméra est facile à installer. Elle nécessite un seul câble pour la transmission des données et l'alimentation électrique. L'application et le client Reolink offrent une interface utilisateur intuitive, rendant la configuration et l'utilisation quotidienne de la caméra simple et efficace.

Audio bidirectionnel et haut-parleur intégré : cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de communiquer à distance avec leur famille ou leurs visiteurs grâce à l'audio bidirectionnel. Le haut-parleur intégré permet également de personnaliser une alarme sonore pour dissuader les intrus, ajoutant une couche supplémentaire de sécurité.

Options d'enregistrement flexibles : la caméra Reolink offre divers modes d'enregistrement pour répondre à différents besoins. Elle supporte l'enregistrement continu 24/7, l'enregistrement programmé, et l'enregistrement activé par détection de mouvement. Les vidéos peuvent être stockées sur une carte microSD (jusqu'à 256 Go, non incluse), sur un Reolink NVR ou un serveur FTP, offrant aux utilisateurs une grande flexibilité pour gérer leurs enregistrements.

Vous l'aurez compris, la Reolink 4K+ Ultra HD 12MP est une caméra de surveillance PoE extérieure haut de gamme, offrant des fonctionnalités avancées. Ces caractéristiques font de cette caméra un choix idéal pour ceux qui cherchent une solution de surveillance extérieure fiable et efficace.

Télécharger l'app gratuite Reolink

