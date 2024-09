La meilleure caméra pour extérieur de Netatmo est en promotion (avec HomeKit !)

Sécuriser son intérieur en cas d'intrusion, c'est bien, mais pouvoir avoir un visuel en temps réel sur son jardin et son entrée, c'est aussi une bonne idée. Une caméra d'extérieur peut vous permettre de remarquer quelqu'un qui a tendance à venir un peu trop proche de votre habitation ou même d'être dissuasive. Sur le marché des caméras connectées d'extérieur, on retrouve une valeur sûre : Netatmo. La marque propose des caméras avec des caractéristiques convaincantes et des performances toujours au rendez-vous.

La promotion Netatmo à ne pas rater

Pour une durée temporaire, Netatmo propose via Amazon France une belle promotion sur sa caméra de surveillance extérieure intelligente avec une sirène puissante de 105dB. Normalement commercialisée au tarif de 319,99€, elle est actuellement disponible au prix de 229,99€ avec les avantages Amazon Prime pour les membres et le paiement 4 fois sans frais possibles sur demande.



Si vous visez le haut de gamme pour la sécurité de votre domicile, cette caméra de Netatmo va probablement vous intéresser. Au programme : éclairage intelligent intégré, des alertes précises et personnalisables, une vision nocturne...

Une caméra qui a toutes les qualités

Faites fuir les intrus

Avec son alarme intégrée de 105 dB, la caméra Netatmo est conçue pour dissuader les intrus avant même qu'ils n'entrent dans votre propriété. Cette sirène puissante se déclenche automatiquement en cas de détection d'activité suspecte, alertant instantanément votre voisinage et effrayant les éventuels cambrioleurs.

Surveillance continue en HD et mode nocturne

Avec cette caméra extérieure intelligente Netatmo, vous aurez accès aux images HD (1920p) en streaming ou en direct 24 heures sur 24. Grâce à la vision nocturne, vous pourrez surveiller votre propriété même dans l'obscurité totale, assurant une protection continue de votre domicile.

Alertes précises et personnalisables

L'une des caractéristiques les plus impressionnantes de cette caméra est la fonction Alert-Zones. Vous pouvez définir des zones spécifiques à surveiller autour de votre maison et personnaliser les types d'intrusions pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications. Que vous vouliez être alerté pour la présence d'un être humain, d'un véhicule ou même d'un animal, la caméra Netatmo vous envoie des notifications précises, vous permettant de réagir rapidement et efficacement.

Éclairage intelligent intégré

La caméra est également dotée d'un éclairage intelligent intégré qui a une double fonction : il dissuade les intrus en s'allumant automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté et il éclaire votre chemin la nuit. Cet éclairage supplémentaire augmente votre sécurité en illuminant les zones sombres autour de votre maison.

Un écosystème Netatmo puissant

Pour une sécurité encore plus renforcée, la caméra extérieure Netatmo peut être associée à une caméra intérieure intelligente Netatmo. En cas d'intrusion détectée à l'intérieur de votre domicile, l'alarme extérieure se déclenche automatiquement (et inversement), ce qui amplifie ainsi la sécurité de votre maison. Cette intégration vous permet de créer un système de surveillance complet et coordonné.

Du HomeKit ! Du HomeKit !

La caméra Netatmo affiche une compatibilité avec Apple HomeKit, HomeKit Secure Video, Google Assistant et Amazon Alexa. Cette compatibilité vous permet de contrôler votre caméra à distance, de recevoir des notifications sur vos appareils préférés et d'ajouter la caméra dans votre routine quotidienne.

Zéro dépense cachée

Un des principaux avantages de cette caméra est l'absence de frais d'abonnement. Le stockage des vidéos, l'accès à toutes les fonctionnalités et les mises à jour sont entièrement inclus, sans coûts supplémentaires. Vous bénéficiez ainsi d'une solution de sécurité complète sans avoir à vous soucier des frais récurrents.

Sécurité des données garantie

Netatmo met un point d'honneur à garantir la sécurité de vos données. Les vidéos enregistrées sont protégées par des protocoles de sécurité avancés, ce qui permet de s'assurer que vos informations restent confidentielles et sécurisées. Vous pouvez ainsi surveiller votre domicile en toute sérénité, sachant que vos données personnelles sont bien protégées.



C'est le moment de profiter de cette caméra extérieure à prix réduit, l'offre est à durée limitée, si vous êtes intéressé, prenez une décision rapidement !

