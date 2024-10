Prime Day 2024 : cette caméra de surveillance d'intérieur très bien notée est à -50%

À l'occasion de la première journée de l'Amazon Prime Day 2024, on retrouve une multitude de caméras de surveillance d'intérieur à des prix cassés. Les fabricants savent que ce type de produit est très en vogue, surtout avant les départs en vacances où on a l'esprit plus tranquille quand on garde un œil sur son domicile même à des milliers de kilomètres. Ring qui est une marque détenue par Amazon vient de lancer un bon plan qui est assez surprenant, car le prix de cette caméra n'avait jamais atteint une telle remise !

Ring, le roi de cette première journée de Prime Day

Pour une durée temporaire, la célèbre marque Ring propose sa caméra de surveillance pour intérieur (Indoor de 2e génération) à un prix défiant toute concurrence. Normalement commercialisée toute l'année au prix de 59,99€, la caméra est disponible à seulement 29,99€, ce qui représente une économie de 50% par rapport au tarif officiel.



Au-delà de son prix très attractif, si nous la mettons en avant, c'est aussi pour des raisons de caractéristiques et fonctionnalités. La caméra Indoor de 2e génération est petite, discrète, mais elle a des arguments très solides qui vous permettront de suivre ce qui se passe à votre domicile avec des extraits vidéos d'une qualité exceptionnelle.

Ses atouts

Qualité vidéo haute définition : la Ring Caméra intérieure de 2e Génération offre une résolution vidéo 1080p HD, garantissant des images claires et détaillées. Que ce soit pour surveiller une pièce spécifique ou pour vérifier les activités à la maison, la qualité de l'image permet une visualisation précise, même dans des conditions de faible luminosité grâce à sa vision nocturne intégrée. Communication bidirectionnelle : avec son microphone et son haut-parleur intégrés, cette caméra permet une communication bidirectionnelle en temps réel. Vous pouvez non seulement voir ce qui se passe, mais aussi parler directement aux personnes présentes chez vous, que ce soit pour rassurer un enfant ou pour dissuader un intrus potentiel. Détection de mouvement personnalisable : la Ring Caméra Intérieure est équipée de capteurs de mouvement intelligents et personnalisables. Vous pouvez définir des zones spécifiques pour la détection de mouvement, réduisant ainsi les fausses alertes et assurant que vous êtes averti uniquement lorsqu'une activité importante est détectée. Intégration facile et connectivité : compatible avec l'écosystème Ring, cette caméra s'intègre parfaitement avec d'autres appareils Ring ainsi qu'avec les assistants vocaux comme Alexa (pas de prise en charge de Siri malheureusement et pas de connexion avec HomeKit Secure Video). Vous pouvez contrôler votre caméra via l'application Ring, recevoir des notifications instantanées et accéder aux enregistrements vidéo en tout temps et depuis n'importe où. Discrétion et design compact : son design épuré et compact permet à la Ring Caméra Intérieure de s'intégrer discrètement dans n'importe quel intérieur. Elle peut être placée sur une surface plate ou fixée au mur, cela offre une flexibilité maximale dans son installation. Sécurité et confidentialité : la protection de votre vie privée est primordiale. La Ring Caméra intérieure de 2e Génération est dotée de fonctionnalités de sécurité avancées, y compris le chiffrement des vidéos et des contrôles de confidentialité renforcés, vous assurant que vos données restent sécurisées.

Pour résumer, avec la caméra d'intérieur Ring Indoor 2e génération, vous trouverez la qualité, la fiabilité ainsi que la confidentialité, tout ce qu'on recherche lorsqu’on achète une caméra de surveillance d'intérieur pour voir ce qui se passe à son domicile quand on est loin de chez soi !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.