Eufy dévoile sa caméra eufyCam S3 Pro pour l'extérieur, des caractéristiques de folies !

Face à la hausse de l'insécurité en France ces dernières années, vous avez peut-être pris la même décision de protéger votre habitation avec des caméras. Si l'on a souvent tendance à installer des caméras de surveillance dans le salon ou à l'entrée de son logement, on oublie fréquemment de surveiller le jardin ou la porte d'entrée depuis l'extérieur. Il existe une multitude de caméras de sécurité qui sont conçues pour résister à la pluie, aux basses et fortes températures... et dans ce domaine, la marque Eufy (qui appartient à Anker) propose des solutions très intéressantes.

Voici la eufyCam S3 Pro

Eufy vient de dévoiler son tout dernier modèle de la série eufyCam : la eufyCam S3 Pro. Ce nouveau bijou technologique promet de révolutionner la surveillance extérieure grâce à ses caractéristiques innovantes et impressionnantes. L'une des principales innovations de la eufyCam S3 Pro par rapport à la 2C Pro est l'intégration de la technologie MaxColor Vision, qui permet de capturer des vidéos en couleur même en pleine nuit, sans éclairage extérieur. Frank Zhu, Directeur général de eufy, a déclaré que cette caméra ne montre aucune faiblesse, elle est capable d'offrir une performance incroyable de jour comme de nuit.



Équipée d'un capteur CMOS 1/1,8 pouce et d'une ouverture F1.0, la eufyCam S3 Pro exploite un processeur de signal d'image (ISP) boosté par une intelligence artificielle développée en interne par les équipes eufy. Cette combinaison assure des images précises et réalistes 24h/24 et 7j/7, sans compromis sur la qualité, que ce soit dans des conditions d’éclairage optimales ou en faible luminosité. Précisons également que les vidéos capturées seront en 4K !

Un projecteur adaptatif pour une consommation optimisée

Grâce à un projecteur intelligent activé par capteur, la caméra ajuste automatiquement la luminosité pour s'adapter aux conditions ambiantes. L’utilisateur peut également régler manuellement cette luminosité via l'application eufy en temps réel, garantissant des images optimisées tout en réduisant la consommation d’énergie.

Oubliez les fausses alertes

La eufyCam S3 Pro se démarque également par son double détecteur PIR (radar + infrarouge passif), qui réduit les faux positifs à un taux de précision de 99%. Un algorithme avancé filtre les mouvements naturels comme ceux des animaux ou des oiseaux, évitant toute confusion avec une activité humaine potentiellement dangereuse. Cette précision permet même de lire des plaques d’immatriculation jusqu'à une distance de 12 mètres, c'est un détail, mais ça en dit long sur la qualité et le détail des images.

SolarPlus 2.0, qu'est-ce que c'est ?

Pour assurer une autonomie quasi infinie, la caméra eufyCam S3 Pro est équipée de la technologie SolarPlus 2.0, une innovation solaire 50% plus performante que les générations précédentes. Elle se recharge totalement avec seulement une heure de lumière naturelle par jour, et sa batterie de 13 000 mAh, couplée à un panneau solaire amovible, assure un fonctionnement toute l’année, même dans des conditions d’ensoleillement minimal (les personnes qui habitent dans le nord n'ont pas été oubliées par les ingénieurs d'eufy).

Son bidirectionnel et mesures dissuasives

La caméra n’est pas seulement visuelle, elle intègre un son bidirectionnel avec réduction de bruit par IA, cela permet de capter la voix humaine jusqu’à 8 mètres avec une grande clarté. En cas de détection de mouvements, il est possible de déclencher une sirène ou un message vocal, cela offre une dissuasion active pour prévenir tout comportement malveillant. Selon eufy, l'objectif est non seulement de signaler la présence d'un intrus, mais également de lui faire savoir qu'il a été repéré, ce qui peut le faire hésiter à aller plus loin.

0 abonnement à renouvellement mensuel ou annuel

Contrairement à d'autres solutions nécessitant un abonnement mensuel, la eufyCam S3 Pro offre un stockage local par défaut, avec une capacité de 16 Go. Pour les utilisateurs souhaitant plus d’espace, il est possible d’étendre la mémoire jusqu'à 16 To via la Homebase S380.



La bonne nouvelle, c'est que la eufyCam S3 Pro est aussi compatible avec Apple HomeKit, cela signifie que vous pourrez voir le flux en direct depuis l'application "Maison" d'Apple via votre iPhone, iPad, Mac, Apple TV et même Apple Watch. L'application Maison pourra aussi vous envoyer des notifications.



Bonne nouvelle pour les consommateurs français, la eufyCam S3 Pro est d’ores et déjà disponible à la vente au tarif de 279€, un tarif assez élevé, mais qui vous permettra d'avoir l'esprit tranquille quand vous partez de votre domicile !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.