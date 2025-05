Le mystérieux appareil "sans écran" d'OpenAI et Jony Ive se dévoile

L'alliance entre OpenAI et l'ancien designer star d'Apple, Jony Ive, continue de faire parler d'elle. Lors d'un appel interne avec les employés, Sam Altman et Jony Ive ont révélé quelques détails sur leur mystérieux appareil, suite à l'acquisition de la startup io pour 6,5 milliards de dollars.

Un appareil révolutionnaire pour 2026

Le futur dispositif d'OpenAI et Jony Ive promet d'être radicalement différent de ce que nous connaissons. Selon les informations divulguées, il s'agira d'un appareil de poche, sans écran, contextuel et discret. Altman l'a décrit comme un "troisième appareil essentiel" qu'on placerait sur son bureau à côté d'un MacBook Pro et d'un iPhone.

Cette description laisse entrevoir un produit qui s'éloigne délibérément des normes actuelles d'interaction avec la technologie. Jony Ive, connu pour son travail sur l'iPhone, semble vouloir maintenant corriger les "conséquences involontaires" de ses créations passées en créant un appareil qui nous libère de notre dépendance aux écrans.

Des ambitions démesurées

L'ambition d'OpenAI est colossale. Sam Altman a évoqué un potentiel d'augmentation de la valeur d'OpenAI de l'ordre de 1000 milliards de dollars grâce à cette acquisition. Il prévoit que l'appareil atteindra les 100 millions d'unités vendues "plus rapidement que n'importe quel nouveau produit dans l'histoire".

Le projet représente "la plus grande chose que nous ayons jamais faite en tant qu'entreprise", selon Altman. Jony Ive, quant à lui, parle d'un "nouveau mouvement de design" et évoque sa connexion avec Altman comme étant aussi "profonde" que celle qu'il avait avec Steve Jobs.

Ce que nous savons avec certitude, c'est ce que l'appareil ne sera pas : ni des lunettes, ni un téléphone, ni un wearable comme le Humane AI Pin que Ive a récemment critiqué. L'objectif est de créer un assistant IA qui s'intègre naturellement dans notre quotidien, sans nous forcer à regarder constamment un écran.

Dans un secteur où Apple semble avoir du mal à suivre le rythme des innovations en IA, cette initiative pourrait permettre à OpenAI d'établir une relation directe avec les consommateurs, au-delà des simples applications et services web.



