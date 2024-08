OpenAI dévoile "Sora" : une IA texte-vidéo impressionnante !

Cette nuit, OpenAI, la société derrière ChatGPT, a dévoilé Sora, un modèle texte-vidéo conçu pour simuler le monde physique en mouvement à partir d'une phrase, marquant ainsi une avancée significative dans la capacité de l'IA à se fondre dans la réalité. Produire des vidéos sans acteur ni décor n'est plus réservé à Pixar ou Disney, tout un chacun peut s'y mettre.

En fait, il suffit d'écrire un texte pour que la vidéo soit créée par l'IA, à l'instar de DALL-E pour la génération d'images, mais cette fois pour les vidéos. Ce n'est pas la première intelligence artificielle à le proposer, Runway peut par exemple animer une image avec un texte, mais c'est clairement d'un tout autre niveau.

Sora peut réaliser des vidéos d'une durée maximale d'une minute, en maintenant une qualité visuelle élevée et en respectant scrupuleusement les instructions de l'utilisateur. Pour tout artiste, cinéaste ou étudiant qui doit créer une vidéo, cela ouvre de nombreuses possibilités. Le gain de temps est considérable, ce qui permet de tester ses idées en un claquement de doigt, avant d'approfondir une fois le choix fait en revenant aux méthodes traditionnelles. Les entrepreneurs voulant par exemple faire un POC y trouveront un allié de poids.



OpenAI précise que Sora a été mis à la disposition des membres de l'équipe rouge (Red Team par opposition à Blue Team) pour évaluer les dommages ou les risques potentiels, ainsi qu'à un groupe sélectionné de professionnels de la création pour obtenir un retour d'information sur son utilité dans le cadre professionnel. OpenAI prévoit d'affiner Sora sur la base de ces commentaires, afin de s'assurer qu'il répond efficacement aux besoins de ses utilisateurs. Les vidéos de démonstration sont en tout bluffantes, pour ne pas dire surréalistes.



Sora peut créer des scènes complexes avec des détails hallucinants comprenant plusieurs personnes, des mouvements naturels et des environnements criants de vérité. Par exemple, Sora peut créer des vidéos représentant une femme élégante marchant dans une rue de Tokyo éclairée au néon, des mammouths laineux géants dans une prairie enneigée, un musée plein de tableaux ou encore une bande-annonce de film présentant les aventures d'un homme de l'espace.

