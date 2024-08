ChatGPT va mémoriser ce que vous lui dites (et pourra aussi oublier !)

Plus le temps passe et plus l’intelligence artificielle ne cesse de nous étonner. ChatGPT qui essaie de conserver sa place de leader dans le secteur des chatbots va bientôt ajouter une nouvelle fonctionnalité pour la version payante et gratuite : la capacité de mémoriser ce que vous lui dites !

ChatGPT dévoile sa prochaine avancée

OpenAI a commencé à déployer des fonctionnalités de “mémoire” pour ChatGPT, destinées à améliorer considérablement l’interaction entre les utilisateurs et leur assistant AI. Cette nouveauté est disponible tant pour les utilisateurs gratuits que payants, marquant une avancée significative dans la personnalisation et l’utilité de ChatGPT.



OpenAI introduit des contrôles de mémoire qui permettent aux utilisateurs de gérer explicitement ce que ChatGPT peut se rappeler. Cela comprend la capacité de se souvenir de détails spécifiques, de consulter les souvenirs accumulés, ou même de désactiver complètement la mémoire pour assurer la confidentialité. Cette fonctionnalité transforme ChatGPT en un outil plus adaptatif et personnel, capable de transporter des connaissances et des préférences d’une conversation à l’autre, améliorant ainsi la pertinence et la précision des réponses au fil du temps.

La mémoire de ChatGPT est conçue pour enrichir une large gamme d’interactions. Dans les contextes personnels, cela peut inclure la mémorisation des préférences de transport, des conseils sur l’éducation des enfants, ou d’autres détails spécifiques à l’utilisateur. Dans le domaine commercial, ChatGPT peut par exemple retenir et appliquer les préférences de langages de programmation favoris pour les développeurs.

La confidentialité mise en avant

Un aspect crucial de cette mise à jour est le respect de la vie privée et la sécurité des données. Les utilisateurs ont la pleine autorité pour désactiver la mémoire, visualiser et supprimer des souvenirs individuellement ou en masse. OpenAI précise que supprimer un chat de l’historique ne supprime pas automatiquement les souvenirs associés, nécessitant une action spécifique pour effacer la mémoire elle-même.



La fonction mémoire est activée par défaut, ce qui pourrait suscité des préoccupations quant à l’accumulation involontaire de détails personnels sensibles. En réponse, OpenAI a mis en place des paramètres pour éviter la mémorisation proactive d’informations sensibles, sauf si l’utilisateur le demande explicitement.



Les souvenirs de ChatGPT sont dynamiques, s’ajustant et évoluant avec chaque interaction. Ils ne sont pas liés à des conversations spécifiques et ne sont pas accessibles aux développeurs de GPT, assurant ainsi une stricte confidentialité des données utilisateurs sur chaque compte.



Cette mise à jour représente un pas de géant vers des assistants virtuels plus intuitifs et personnalisés. En combinant la flexibilité de la mémoire avec une solide politique de confidentialité, OpenAI ouvre de nouvelles opportunités pour l’utilisation de ChatGPT, aussi bien dans la vie quotidienne que dans les applications professionnelles, tout en mettant un point d’honneur sur la sécurité et le respect de la vie privée des utilisateurs.



On attend avec impatience la réponse d'Apple avec iOS 18 qui serait la plus grande mise à jour de l'histoire.



