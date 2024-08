iOS 18 serait la plus grande mise à jour de l'histoire de l'iPhone

Ce n'est pas vraiment un secret, Apple joue gros avec iOS 18, la future mise à jour de l'iPhone. Après une timide mouture 17, la firme de Cupertino doit montrer qu'elle reste à la pointe, notamment avec des avancées majeures autour de l'intelligence artificielle générative. Selon Mark Gurman de Bloomberg, iOS 18 sera bel et bien une mise à jour historique.

iOS 18 marquera l'histoire d'Apple

Dans la section questions-réponses réservée aux abonnés de sa lettre d'information dominicale "Power On", notre ami journaliste, ancien développeur, a déclaré qu'iOS 18 pourrait être la "plus grande" mise à jour logicielle de l'histoire de l'iPhone.

On me dit que le nouveau système d'exploitation est considéré au sein de l'entreprise comme l'une des plus grandes mises à jour d'iOS - si ce n'est la plus grande - de l'histoire de l'entreprise.

Notre confrère n'a pas détaillé ce qu'on peut attendre d'iOS 18, mais il assure qu'il le fera prochainement. Gurman aime échelonner ses informations.



Voici ce qu'on sait déjà sur les deux nouveautés principales déjà connues. Le RCS et l'IA générative.

iMessage compatible RCS

En novembre 2023, après des années d'attaques de la part de Google notamment, Apple a annoncé qu'elle prendrait en charge la norme de messagerie RCS dans l'application Messages sur l'iPhone "plus tard" en 2024. Cette date approximative ne laisse guère de doute, iOS 18 embarquera cette nouveauté qui permettait à la firme d'éviter quelques procès à travers le monde. Apple est critiquée pour son monopole à tous les niveaux.



Pour mémoire, voici à quoi ce que le RCS va améliorer pour les discussions entre iPhone et Android :

Photos et vidéos à plus haute résolution

Indicateurs de frappe

Accusé de lecture

Support du Wi-Fi

Gestion des groupes

Chiffrement des données

Tout cela est évidemment déjà présent sur l'iPhone en cas d'échange avec un autre iPhone via iMessage (et ses bulles bleues). La prise en charge du RCS sur l'iPhone permettra d'étendre ces fonctionnalités aux bulles vertes de l'application Messages (Apple a déjà dit que les bulles resteraient vertes). Mais vu comment Apple s'est soumise à la DMA, nul doute que le support du RCS ne sera pas aussi parfait qu'attendu.

Siri dopé à l'IA

On s'attend à ce qu'iOS 18 soit aussi et surtout la version marquée du seau de l'IA générative. L'objectif d'Apple est d'améliorer la façon dont Siri et des applications comme Messages peuvent répondre aux questions et compléter automatiquement les phrases. Les fonctionnalités d'IA générative sont aussi prévus pour Apple Music, Pages, Keynote ou encore du côté de Xcode pour les développeurs.

Pour y parvenir, Apple prévoit d'incorporer de grands modèles de langage (LLM) dans Siri pour permettre aux utilisateurs d'automatiser des tâches complexes, une fonctionnalité qui impliquerait une intégration plus poussée avec l'application Raccourcis. Mais surtout, Apple a prévu de faire tourner son système, peut-être basé sur Ferret, en local sur l'iPhone. Une manière pour Apple de se démarquer, elle qui n'oubliera également pas la confidentialité. À noter que certaines fonctionnalités seraient exclusives à l'iPhone 16.



L'IA générative a décollé fin 2022 lorsque OpenAI a lancé ChatGPT, un chatbot capable de répondre à des questions aussi diverses que variées avec une précision redoutable. Google et Microsoft ont lancé des chatbots similaires l'année dernière, la firme de Redmond s'appuyant notamment sur ChatGPT.

Date de sortie d'iOS 18

Alors que la bêta d'iOS 18 démarrera début juin, avec la WWDC 24, Apple sortira la version finale d'iOS 18 en septembre prochain, aux côtés des iPhone 16. On me dit dans l'oreillette que le keynote aura lieu le 10 septembre.



D'ici là, nous ne manquerons pas de vous informer de toutes les fuites autour d'iOS 18.