SMS, MMS et RCS dans iMessage : tout savoir sur la révolution d'Apple

Cette semaine a été marquée par une annonce que beaucoup qualifient de supéfiante, à savoir la prise en charge du protocole RCS par Apple à partir de 2024. Cette décision met fin à l'un des conflits les plus anciens entre iOS et Android. Si c'est une bonne nouvelle pour les clients, Google ayant sauté sur l'occasion d'aider Apple, tout le monde ne comprend pas de quoi il s'agit concrètement et quels changements sont attendues avec l'adoption par Apple du protocole de messagerie de nouvelle génération de la GSMA.

C'est quoi le SMS

Commençons par le commencement, le SMS. Le Shot Messages Service (service de messages courts) est l'un des protocoles de messagerie les plus répandus de la planète. Il faut remonter en 1992 pour retrouver le premier message envoyé par SMS. En décembre de cette année, Neil Papworth, alors ingénieur chez Vodafone, a envoyé le premier SMS en souhaitant "Joyeux Noël" à son patron. Vingt ans plus tard, dans les années 2010, 3,5 milliards de personnes échangeaient des messages textes chaque mois.



Mais trente ans plus tard, la norme est arrivée en bout de course. Les limitations sont nombreuses, bien que partiellement contournées comme la limite de 160 caractères qui est souvent masquée sur nos iPhone et Android modernes. Les messages SMS ne peuvent pas contenir de photos, de vidéos, de sons ou de GIF. Pour cela, les téléphones portables doivent passer par le protocole Multimedia Messaging Service (MMS), conçu pour cet usage. Mais il est également limité, notamment en taille de fichier. Les deux ne sont d'ailleurs pas sécurisés, les données ne sont pas chiffrées de bout en bout.



Malgré l'arrivée de WhatsApp, Messenger, Signal et autre iMessage, le SMS conserve toutefois un avantage : il est quasiment universel. Les messages SMS sont acheminés via le réseau mobile de votre opérateur, il n'y a pas besoin d'avoir un accès Internet ou d'avoir le même appareil en face.

C'est quoi le RCS ?

Lancé en 2019, le RCS est l'abréviation de Rich Communication Services (services de communication riches). Celui que l'on appelle aussi Advanced Messaging (messagerie avancée), est souvent présenté comme le remplaçant des SMS et MMS. Le protocole RCS permet aux utilisateurs de profiter de nombreuses fonctionnalités qui étaient auparavant réservées aux plateformes de messagerie en ligne telles que WhatsApp et iMessage.

On retrouve des fonctionnalités familières comme les accusés de réception et les indicateurs de frappe (les petits points quand votre correspondant est en train d'écrire), ainsi que l'échange de médias (photos, audios, vidéos) sans perte de qualité. N'oublions pas les discussions groupées ainsi que le chiffrement de bout en bout (E2EE) qui viennent compléter la panoplie.



Parfait dites-vous ? Pas tout à fait. Le RCS nécessite une connexion cellulaire ou Wi-Fi pour transiter, ce qui fait que le SMS est parfois le seul canal possible.



Autre point important, la norme RCS n'est pas et n'a jamais été envisagée comme un substitut ou un concurrent des applications de messagerie instantanée. Il s'agit d'un protocole de communication entre les opérateurs de téléphonie mobile et entre un téléphone et un opérateur. Une sorte de langage universel qui permet de faciliter le développement d'applications, un peu comme Matter pour la domotique.

L'histoire d'iMessage

Apple a annoncé iMessage en juin 2011 avec iOS 5, soit juste avant le décès de Steve Jobs. Comme souvent chez Apple, iMessage est une norme propriétaire contrôlée exclusivement par Apple et disponible (à l'exception de quelques solutions de contournement non officielles) uniquement sur l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch et les appareils Mac. À partir de 2024, Apple prévoit d'intégrer la prise en charge de RCS dans son application Messages. Pour cela, il faudra qu'Apple adapte son service au protocole, comme Google l'a fait pour Google Messages en 2021.



Jusqu'à présent, les utilisateurs d'Android qui reçoivent une photo en provenance d'un iPhone obtiennent des images pixélisés. Ils n'ont pas non plus d'accusé de réception ou d'indicateur de frappe.

Le futur avec le RCS

L'adoption du service de communication riche (RCS) n'a pas été facile, le travail sur le protocole ayant commencé avant l'annonce d'iMessage d'Apple. L'implication de la GSMA et de nombreuses parties prenantes a conduit à un déploiement poussif. L'acquisition de Jibe Mobile par Google en 2015 a donné un coup de fouet vers l'unification du RCS, poussant ensuite des entreprises comme Samsung, parties sur des modèles à la Apple, à s'aligner sur la vision de Google.



La société dirigée par Tim Cook, observant le chaos ambiant et ne voyant aucun avantage à soutenir le protocole d'un concurrent, n'était guère motivée pour adopter le RCS. Le patron lui-même a même rejeté la nécessité du RCS l'année dernière, suggérant que les gens devraient plutôt "acheter un iPhone à leur mère". Toutefois, la loi de l'Union européenne sur les marchés et services numériques (DMA), qui vise à empêcher les géants comme Apple de favoriser leurs propres services, a mis la pression sur l'entreprise. La récente démarche de Google auprès de la Commission européenne, alléguant la violation de la DMA par iMessage, a coïncidé avec l'annonce d'Apple concernant RCS, qui pourrait permettre à Apple de plus être considéré comme monopoliste sur la partie messagerie. Concernant l'App Store, la société va également s'ouvrir au sideloading, le chargement latéral d'applications. En gros, il ne sera plus obligatoire de passer par l'App Store.

Des bulles vertes pour le RCS

Reste que les clients Apple aiment leurs bulles bleues, signe d'une appartenance à une certaine caste. Pour ne pas les mécontenter, Apple a expliqué que les messages envoyés par le protocole RCS seront entourés d'une bulle verte, comme les SMS à l'heure actuelle.



Malgré un coloris identique, les personnes qui communiquent avec un possesseur d'iPhone pourront donc profiter des nouveautés, telles que le partage de médias de haute qualité, les indicateurs de frappe ou encore les chats de groupe. En outre, Apple s'est engagé à travailler avec les membres de la GSMA pour améliorer le protocole Universal Profile, y compris l'ajout du chiffrement de bout en bout.



Tout cela va dans le sens de l'histoire, pour une meilleure interopérabilité entre les téléphones modernes.