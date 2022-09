Tim Cook sur l'absence de RCS sur iOS : "achetez un iPhone à votre mère"

Le PDG d'Apple, Tim Cook, s'est entretenu hier soir avec Kara Swisher à la Code Conference, aux côtés de Jony Ive et de Laurene Powell Jobs. Au cours de la partie questions-réponses de l'interview, Cook a été interrogé sur le refus d'Apple d'adopter la norme Rich Communication Services, ou RCS. La réponse de Cook a été surprenante... ou pas.

Tim Cook n'a pas l'intention de supporter RCS

Celui qui devrait laisser sa place d'ici trois ou quatre ans à la tête d'Apple a déclaré :

Je ne vois pas nos utilisateurs nous demander de mettre beaucoup d'énergie dans ce domaine à ce stade. J'adorerais vous convertir à un iPhone.

Le journaliste a ensuite expliqué que parce que sa mère utilise un appareil Android, il ne peut pas lui envoyer certaines vidéos en raison de la dépendance aux SMS. La réponse de Cook a été tout simplement : "achetez un iPhone à votre mère". Il aurait pu très bien lui répondre de passer par WhatsApp par exemple.

Apple a longtemps refusé d'adopter RCS, qui apporterait de nombreuses fonctionnalités similaires à iMessage à la communication multiplateforme entre les appareils iPhone et Android. RCS offre un certain nombre d'améliorations par rapport au SMS traditionnel. Il s'agit notamment d'indicateurs de frappe, de chats de groupe améliorés, de pièces jointes de plus grande taille et de plus haute résolution, et bien plus encore.



En fait, Google a récemment lancé une vaste campagne de publicité pour pousser Apple à adopter RCS.

Il est temps pour Apple de réparer les textos.



Il ne s'agit pas de la couleur des bulles. Il s'agit des photos et des vidéos minuscules, de l'impossibilité d'envoyer des SMS par wifi et de l'impossibilité de lire les accusés de réception. Apple crée ces problèmes lorsque nous nous envoyons des SMS depuis des iPhones et des téléphones Android, mais ne fait rien pour les résoudre.

Apple n'a aucune raison d'adopter RCS et continue au contraire à faire évoluer sa propre plateforme iMessage. La société a apporté des améliorations mineures à l'expérience SMS entre les appareils iPhone et Android, y compris une meilleure prise en charge des réactions dans iOS 16. Une manière de conserver ses clients dans un écosystème 100% Apple.



Selon vous, Apple devrait-il adopter RCS ?