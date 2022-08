Google lance la campagne « Get The Message » pour convaincre Apple d'adopter le RCS

Il y a 2 mois, les équipes de Google se moquaient d'Apple qu'ils considéraient comme "has-been" à continuer d'utiliser les traditionnels SMS et MMS dans l'application "Messages" de l'iPhone. En effet, Google rêve qu'Apple propose le protocole Rich communication services (RCS) aux utilisateurs d'iPhone, cela faciliterait la communication entre un utilisateur iOS et Android (qui ne peut pas profiter d’iMessage).

Google demande à Apple de prendre en charge le RCS

Pour Google, le Rich Communication Services (RCS) est le candidat parfait pour remplacer les SMS et MMS qui transitent via le réseau mobile de nos opérateurs.

Avec le RCS, les utilisateurs profitent d'une expérience similaire à celle des messageries instantanées comme WhatsApp, Facebook Messenger ou encore Signal, il devient possible d'envoyer des GIF, des vidéos, des stickers, des aperçus de liens...



À travers une campagne marketing, Google lance le hashtag #GetTheMessage qui a déjà été aperçu en juin dans le détournement du clip de Drake. Une promotion qui avait amusé énormément de fidèles d'Android qui ne comprennent pas non plus pourquoi ils ne peuvent pas communiquer via le protocole RCS avec leurs proches qui possèdent un iPhone.

Sur une page dédiée d'android.com, Google interpelle Apple avec le message "Il est temps pour Apple de réparer les textos", l'entreprise explique également :

Il ne s'agit pas de la couleur des bulles. Ce sont les photos et les vidéos minuscules, l'impossibilité d'envoyer des SMS par wifi et l'absence d'accusé de réception. Apple crée ces problèmes lorsque nous nous envoyons des SMS depuis des iPhone et des téléphones Android, mais ne fait rien pour y remédier.

Le RCS, une "norme industrielle contemporaine", est proposé par Google comme réponse aux difficultés que génèrent les SMS et MMS. La firme de Mountain View demande à Apple d'adopter le RCS uniquement pour les textos entre Android et iOS. L'entreprise réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles iMessage sur Android n'est pas possible et affirme que cela n'aura pas d'impact sur iMessage.



Du côté d'Apple, le RCS n'est pas d'actualité, le géant californien souhaite privilégier "l'effet écosystème" en mettant en avant les atouts qu'apporte le RCS en exclusivité dans... iMessage.

Avec un code de couleurs vert (pour les SMS) et bleu (pour les iMessage), Apple maintient une distinction qui permet de créer une différence entre les utilisateurs Android et iOS. Inconsciemment, les utilisateurs d'iPhone incitent parfois leurs proches à choisir l'iPhone pour leur prochain smartphone quand ils voient qu'ils sont limités par les SMS, ce que cherche justement Apple.