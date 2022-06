Google se moque d'Apple en utilisant une musique de Drake

Depuis de longues années, Google milite pour que le protocole Rich communication services (RCS) se déploie partout et remplace à long terme les traditionnels SMS et MMS. Le problème, c'est que Google n'arrive pas à convaincre Apple de suivre le mouvement et proposer cette nouvelle manière de communiquer à ses utilisateurs. À travers un tweet, la firme de Mountain View a volontairement ridiculisé le choix d'Apple !

Google se moque d'Apple sur Twitter

Cela fait depuis plus de 10 ans que les SMS et MMS sont considérés comme "has-been" dans l'écosystème de Google. En effet, les utilisateurs s'envoient désormais des messages via une messagerie au protocole RCS qui permet d'obtenir une expérience similaire à celle WhatsApp ou Facebook Messenger. L'avantage principal de ce type de messagerie, c'est la possibilité d’acheminer plus facilement des contenus multimédias, grâce au transit des données via la 3G/4G/5G.



La difficulté qui se présente aujourd'hui, c'est que pour que l'expérience RCS soit complète, il faut que l'expéditeur et le destinataire qui communiquent entrent eux, soit sur une messagerie ayant le même protocole.

Si cela ne pose pas de problème quand il s'agit de deux utilisateurs Android qui parlent ensemble, cela devient gênant quand c'est un utilisateur d'Android et d'iOS qui discutent, car l'un est en RCS, l'autre utilise les SMS/MMS qui passent via les serveurs de son opérateur mobile.



Le compte Twitter @Android a justement voulu faire passer un message à Apple hier matin.

Dans une vidéo qui a déjà été visionnée plus de 180 000 fois, l'équipe Android explique en 38 secondes à quel point un utilisateur d'iPhone est limité quand il échange avec une personne qui ne possède pas iMessage.

Voici ce que dit la vidéo :

L’équipe Android pense que la nouvelle chanson de Drake “Texts Go Green” est un véritable succès. Elle fait référence au phénomène qui se produit lorsqu’un utilisateur d’iPhone est bloqué quand il essaie d’envoyer un SMS à quelqu’un qui n’a pas d’iPhone. C’est assez dur. Si seulement une équipe d’ingénieurs super talentueux chez Apple pouvait solutionner ce problème. Parce que c’est un problème que seul Apple peut résoudre. Ils ont juste à adopter le RCS. Cela rendrait les textos plus sûrs également. Je dis ça comme ça. Superbe morceau, cependant.

Cette énième tentative de convaincre Apple montre à quel point Google est persuadé que le RCS est la solution pour proposer mieux que de simples SMS et MMS aux utilisateurs d'un smartphone. Aujourd'hui, l'expérience RCS est incomplète à cause d'Apple qui ne veut pas "créer de concurrent" à iMessage, il est certain que le géant californien souhaite avantager sa propre messagerie maison en formant une séparation visuelle (bulle verte - bulle bleue) ainsi qu'en limitant les possibilités pour ceux qui n'ont pas d'iPhone.



Si un jour Apple venait à accepter d'intégrer le format RCS dans iOS, on pourrait obtenir (avec un correspondant qui est sur Android) : les accusés de réception, les confirmations de lectures, les GIF...