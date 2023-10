Après Google, c'est Samsung qui met la pression à Apple pour adopter le RCS

Depuis plus de 10 ans, Apple propose à ses utilisateurs une messagerie instantanée exclusive à son écosystème, baptisé iMessage. Pour les autres, l'interaction doit se faire par les traditionnels SMS et leurs multiples contraintes. Cette situation qui a trop duré commence à énerver Google et Samsung qui n'en peuvent plus de voir leurs utilisateurs être rejeté dès qu'ils communiquent avec un propriétaire d'iPhone.

Samsung adopte la même position que Google et insiste pour qu'Apple passe au RCS

Dans une nouvelle campagne publicitaire de Samsung publiée sur YouTube, on peut apercevoir un court échange par message entre Roméo et Juliette (un choix de prénom qui n'a pas été pris par hasard). Depuis son smartphone sous Android, Roméo explique à Juliette : "Qu'est-ce que le vert leur a fait ? Nous sommes aussi des bulles" et Juliette attristée par la situation, répond "tout le monde veut que nous soyons ensemble".



Avec cette courte vidéo, Samsung essaie de partager le sentiment d'exclusion que peuvent avoir les utilisateurs Android face à la politique fermée d'Apple avec sa messagerie instantanée. Comme Google, la firme sud-coréenne ne demande pas qu'Apple publie une application iMessage sur le Play Store, mais adopte le RCS à la place des SMS.

Samsung clôture sa vidéo promotionnelle par "les bulles vertes et les bulles bleues veulent être ensemble" puis un slogan "Help Apple #GetTheMessage". Avec cette courte vidéo, Samsung prend la même direction que celle de Google : parler ouvertement et publiquement à Apple pour que l'entreprise adopte le RCS sur l'iPhone !

Quels seraient les avantages ?

Le fait qu'Apple adopte le RCS (Rich Communication Services) permettrait aux utilisateurs iOS et Android de bénéficier de plusieurs améliorations majeures dans leurs interactions de messagerie. Voici quelques-uns des avantages et implications associés à l'adoption du RCS par Apple :



Amélioration de la communication cross-platform :​​​​​

Accusés de lecture et indicateurs de saisie cross-platform : Les utilisateurs pourraient voir quand leurs messages ont été lus et quand l'autre partie est en train de taper.

: Les utilisateurs pourraient voir quand leurs messages ont été lus et quand l'autre partie est en train de taper. Messages sécurisés entre Android et iPhone : Le RCS permettrait des messages sécurisés entre les utilisateurs d'Android et d'iPhone.

: Le RCS permettrait des messages sécurisés entre les utilisateurs d'Android et d'iPhone. Messages de groupe améliorés : Le RCS offre une meilleure expérience de messagerie en groupe, ce qui pourrait être bénéfique pour les utilisateurs des deux plateformes​.

Ainsi que plein d'autres avantages comme la possibilité de se partager des GIF à partir d'un catalogue, d'envoyer des éléments depuis une application (comme on peut le faire avec iMessage)...

En tant qu'utilisateur iOS, on pourrait avoir la même expérience avec un correspondant Android que si on discutait via iMessage.