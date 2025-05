Amazon prépare aussi un ordinateur pliable tactile

L'analyste du secteur Ming-Chi Kuo rapporte qu'Amazon travaille sur un appareil pliable de grande taille, similaire au modèle dévoilé hier par Huawei, le MateBook Fold. Cet ordinateur, unique en son genre à date, est attendu depuis quelques années chez Apple, un hybride entre Mac et iPad.

Un concurrent de plus

Voici le post de Kuo sur X :

Les concurrents d'Apple sur le marché des appareils pliables grand format ne se limitent peut-être pas à Huawei. Mes recherches indiquent qu'Amazon développe également en interne un produit similaire, dont le lancement officiel n'a pas encore eu lieu. Si le développement progresse comme prévu, la production en série devrait débuter fin 2026 ou 2027. (La production en série de l'appareil pliable de 18,8 pouces d'Apple est prévue pour fin 2027 ou 2028.).

Selon l'expert, toujours informé auprès des lignes de production chinoises, l'appareil d'Amazon pourrait entrer en production de masse d'ici fin 2026 ou 2027 si le développement suit son cours. Un calendrier qui ne nous est pas étranger.

Si cela se confirme, à voir le système d'exploitation embarqué (Android, Windows, autre), ce sera une bonne nouvelle pour tout le monde, la concurrence permettant de faire bouger les lignes, voire d'accélérer les projets.

Apple prépare son propre ordinateur pliable

Apple serait également en train de créer un appareil pliable de grande taille, peut-être un modèle à double écran mesurant 13 pouces lorsqu'il est plié et 18,8 pouces lorsqu'il est déplié. Il n'est pas clair s'il s'agira d'un iPad ou d'un MacBook tactile, le système d'exploitation étant le facteur déterminant. Certains parlent d'un iPad sous macOS, ce qui serait probablement le produit le plus apprécié par les clients de la marque à la pomme.



Kuo suggère que l'appareil pliable d'Apple pourrait commencer sa production de masse fin 2027 ou 2028. De plus, Apple développerait un iPhone pliable, prévu pour être lancé un peu avant, d'ici fin 2026. L'iPhone Fold comme on l'appelle, apporterait des raffinements encore jamais vus sur le marché inauguré en 2019 par Samsung, comme un écran OLED de nouvelle génération, un pli invisible et une charnière ultra-fine.