Huawei MateBook Fold : un PC pliable qui met la pression à Apple

Huawei frappe fort avec le MateBook Fold, un ordinateur portable pliable de 18 pouces ultra-fin et léger, équipé de son propre système HarmonyOS 5. Ce lancement marque une nouvelle étape dans l’innovation des PC portables et la stratégie d’indépendance logicielle de la marque chinoise.

Huawei toujours au top sur l'innovation

Huawei a récemment dévoilé le MateBook Fold, un ordinateur portable pliable de 18 pouces, qui se distingue par sa finesse et son design innovant. Ce lancement marque également l’introduction de HarmonyOS 5 sur les PC, une étape stratégique pour Huawei dans sa quête d’indépendance technologique face aux restrictions américaines.

Un design révolutionnaire

Le MateBook Fold est équipé d’un écran OLED LTPO de 18 pouces, qui se plie pour offrir une configuration de 13 pouces avec un clavier numérique intégré. Lorsqu’il est déplié, l’appareil mesure seulement 7,3 mm d’épaisseur, et 14,9 mm une fois plié, ce qui en fait l’un des ordinateurs portables les plus fins du marché. Avec un poids de 1,16 kg, il est également très léger pour un appareil de cette taille.

L’écran offre une résolution de 3,3K (3296 x 2472 pixels), une luminosité maximale de 1600 nits, un taux de contraste de 2 000 000:1 et une technologie de gradation PWM à 1440 Hz, garantissant une expérience visuelle exceptionnelle. Un support intégré permet une utilisation en mode paysage sans accessoires supplémentaires.

Performances et système d’exploitation

Sous le capot, le MateBook Fold propose jusqu’à 32 Go de RAM et 2 To de stockage, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il fonctionne avec HarmonyOS 5, le système d’exploitation développé par Huawei, marquant une rupture avec Windows suite aux sanctions américaines. Cette version de HarmonyOS est conçue pour offrir une expérience fluide et intégrée sur les appareils Huawei.

Disponibilité et prix

Actuellement, le MateBook Fold est disponible uniquement en Chine, au prix d’environ 23 999 yuans (environ 2 960 euros). Huawei n’a pas encore annoncé de date de sortie pour les marchés internationaux.

Une concurrence potentielle pour Apple

Le design du MateBook Fold rappelle les rumeurs concernant un futur appareil pliable d’Apple, qui pourrait être une version hybride entre un iPad et un MacBook. Bien qu’Apple n’ait pas encore confirmé de tels plans, le lancement du MateBook Fold pourrait influencer les développements futurs de la marque à la pomme ou à minima lui donner des idées.