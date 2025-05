Carl Pei tease un Nothing Phone 3 avec un prix premium

Le chinois Nothing, jusqu'à présent reconnu pour ses smartphones de milieu de gamme convaincants, s'apprête à entrer sur le marché premium avec le Nothing Phone 3. Dans une récente vidéo marketing Android liée aux annonces de l'émission The Android Show : I/O Edition de Google, le PDG de Nothing, Carl Pei, a révélé que le Phone 3 sera un véritable haut de gamme, avec le prix qui va avec. Carl a même précisé que le prix sera aux alentours des 800 £, soit environ 950 euros. Loin des 699 € du Nothing Phone 2 (déjà plus cher que son prédécesseur).

Une information officielle

Le patron, fan avoué d'Apple, a souligné que cette hausse de prix reflète l'approche "tout en un" de Nothing, avec des "matériaux premium, des améliorations majeures des performances et un logiciel qui élève véritablement l'expérience." Cela positionne le Phone 3 comme un concurrent des appareils haut de gamme tels que le Pixel 9 Pro et l'iPhone 16 Pro, à condition que les améliorations promises tiennent leurs promesses.

Nothing s'est forgé une réputation sur des téléphones abordables au design unique, comme les récents Phone 3a et le Phone 3a Pro, lancés en mars 2025 et qui concurrencent férocement l'iPhone 16e. Ces modèles à prix raisonnable offrent une esthétique futuriste et des fonctionnalités d'IA astucieuses malgré l'utilisation de puces et d'appareils photo de milieu de gamme. Le passage à un prix de flagship signale l'ambition de Nothing de défier des géants de l'industrie comme Apple, Google et Samsung. On peut compter sur la marque pour se démarquer, car Nothing est la seule à véritablement proposer une autre expérience, à la fois du côté du matériel (avec ses LED au dos par exemple) et du logiciel.



Le succès du Phone 3 dépendra de la capacité de ses fonctionnalités premium à justifier son coût. Les clients aiment-ils assez la marque pour mettre la main à la poche ? Google a réussi le même pari il y a quelques années, passant des Nexus pas chers aux Pixels plus premium.



En attendant, voici la vidéo en question :