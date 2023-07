Le Nothing Phone (2) est officiel et bien plus cher !

Le Nothing de Carl Pei est de retour avec son deuxième smartphone, le Phone (2), qui a officiellement été lancé hier. Voici ce qui change par rapport au premier modèle, un appareil transparent et au rapport qualité / prix qui avait marqué les esprits.



Le Nothing Phone original était un appareil de milieu de gamme sur le papier, mais il s'est efforcé d'apporter de bonnes idées, souvent premium. Avec le Nothing Phone (2), la jeune société de l'ancien de OnePlus propose une version plus raffinée du téléphone, avec un design similaire mais modifié et des améliorations au niveau de l'appareil photo, du logiciel et de la puissance sous le capot.

Nothing Phone (2) : fiche technique

Concrètement, le Nothing Phone (2) est équipé d'une dalle LTPO OLED de 6,7 pouces avec une résolution de 1080p (seulement) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'écran du Phone (2) s'annonce également plus lumineux, jusqu'à 1600 cd/m².



Sous cet écran à "faible" résolution, il dispose en revanche d'un capteur optique d'empreintes digitales (en plus de la reconnaissance faciale par caméra), et il est livré avec Android 13 fonctionnant sous l'interface Nothing OS 2.0, le tout protégé par une vitre Gorilla Glass 5.

La nouvelle version de l'interface utilisateur de Nothing est l'une des principales nouveautés cette fois-ci, car la startup a développé beaucoup plus de logiciels en interne. Le résultat est encore assez sobre, mais on retrouve des touches de Nothing partout, notamment une variété de widgets personnalisés pour l'écran d'accueil et un pack d'icônes spécial qui affiche toutes les icônes dans un thème monochrome sur l'écran d'accueil, que les applications prennent en charge les icônes thématiques d'Android ou non.

Nothing promet trois grandes mises à jour d'Android (jusqu'à Android 16) et des correctifs de sécurité pendant quatre ans. Si ce n'est pas au niveau d'Apple, au moins la société annonce la couleur dès le départ.



Sous le capot, le Phone (2) est équipé d'un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, une puce de 2022. Bien qu'elle ne soit pas la toute dernière, elle devrait être performante, et Nothing souligne le fait que l'utilisation d'une puce légèrement plus ancienne offre un temps d'optimisation supplémentaire. C'est également une amélioration significative par rapport au Snapdragon 778 utilisé précédemment. Mais c'est surtout, on l'imagine, un choix financier qui permet de maintenir le prix final à un niveau raisonnable.



Le modèle de base dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, mais il existe également des modèles avec 256 Go et 512 Go de stockage, tous deux accompagnés de 12 Go de RAM.



Le téléphone est alimenté par une batterie de 4 700 mAh qui prend en charge la charge filaire de 45 W et la charge sans fil de 15 W. Cependant, aucun chargeur n'est inclus dans la boîte, vous devrez donc vous procurer un adaptateur pour atteindre ces vitesses de charge. Un câble de chargement plutôt élégant est par contre évidemment de la partie.



Le Phone (2) conserve également l'interface "Glyph" distinctive de la marque, qui ajoute des diodes électroluminescentes à l'arrière de l'appareil. Cette fois-ci, les lumières sont divisées en plusieurs sections et peuvent réagir aux notifications, aux appels, etc., tout en offrant des fonctionnalités supplémentaires. La principale amélioration est l'augmentation significative du nombre de LED dans l'une des bandes entourant les bobines de charge, ce qui permet d'afficher une minuterie ou l'état du volume. Cependant, toutes les LED restent blanches.

Les appareils photo ont également été mis à jour, avec un capteur primaire Sony IMX890 de 50 mégapixels et un appareil photo ultra-large Samsung JN1 de 50 mégapixels (le même que sur le premier modèle). Il n'y a pas de téléobjectif, mais un capteur selfie de 32 mégapixels. C'est un changement notable qui devrait avoir des répercussions sur les clichés des clients, d'autant que le téléphone intègre de nouveaux algorithmes de traitement des images.



Pour finir, Nothing vante ses progrès en matière de développement durable, le téléphone utilisant de l'aluminium recyclé pour plusieurs composants et des matériaux recyclés sur l'ensemble de l'appareil. L'ensemble de l'appareil, dont le dos est désormais en verre incurvé, présente également un indice de résistance à l'eau et à la poussière IP54.



Vous aurez le choix entre le coloris blanc et la nouvelle couleur grise.



Phone (2).



An icon, evolved. Purposefully designed from the inside out to deliver a premium experience you can count on. With new ways to interact with a smartphone to allow you to feel more present when it matters most.



Come to the bright side. pic.twitter.com/gBYBJKezNo — Nothing (@nothing) July 11, 2023

Téléphone Nothing (2) : dates et prix

Le Nothing Phone (2) est vendu 679 euros en France, ce qui est bien plus cher que les 469 euros demandés pour le premier modèle. Bien sûr, les nouveautés apportées lui ont fait sauter une gamme, ce qui se répercute sur le prix. Et bonne nouvelle pour nos amis américains, le Phone (2) débarque outre-Atlantique avec un tarif hors taxe de 599 $. Au Canada, comptez 929 $ pour la version 8 Go/128 Go de base.



Les précommandes sont ouvertes depuis hier soir, et les ventes et expéditions débuteront le 17 juillet. Nothing proposera des ventes en personne lors d'un pop-up à New York, Londres, Paris, Berlin, Bengaluru, Dubaï et Kuala Lumpur du 13 au 15 juillet, comme Nothing l'a annoncé précédemment.



Tout est indiqué sur le site de Nothing.