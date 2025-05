Nouveautés Android Auto : Gemini, mode clair, Spotify Jam, web et vidéo

Concurrent direct de CarPlay d'Apple, Android Auto va recevoir plusieurs mises à jour suite à la conférence des développeurs Google I/O 25, allant au-delà de l'intégration de l'assistant Gemini de Google. Parmi les principales nouveautés, on note une application Spotify actualisée, un nouveau mode clair, ainsi que l'ajout de navigateurs web et d'applications vidéo.

Spotify Jam

L'application Spotify pour Android Auto est repensée avec de nouveaux modèles d'applications multimédias pour les développeurs. Une fonctionnalité notable est Spotify Jam, qui permet aux utilisateurs de contrôler collaborativement une liste de lecture audio partagée. Dans les véhicules équipés d'Android Auto, les utilisateurs peuvent rejoindre une session Jam en appuyant sur une icône "Jam" sur l'écran tactile de la voiture et en scannant un code QR pour ajouter des chansons. Contrairement à la fonction SharePlay d'Apple Music, qui nécessite des appareils Apple, Spotify Jam est plus inclusif, compatible avec tout appareil utilisant Spotify. Cette fonctionnalité sera déployée dans les mois à venir selon la firme de Mountain View.

Quick Share

Google a également annoncé la prise en charge de Quick Share pour les voitures équipées de Google intégré, permettant aux utilisateurs d'ajouter des arrêts à des itinéraires Google Maps en cours. De plus, la prise en charge des clés de passe (passkeys) arrivera sur le système d'infodivertissement.

Mode clair

Un nouveau thème en mode clair pour Android Auto a été repéré dans un kit Figma de Google pour le prototypage d'interfaces d'applications, bien que Google n'ait pas officiellement confirmé son lancement. Selon les différentes fuites, cette fonctionnalité est en développement depuis des années.

Web et vidéo

Google a brièvement mentionné que les navigateurs web et les applications vidéo seront bientôt disponibles pour Android Auto, avec un support de navigateur déjà en version bêta pour les voitures avec Google intégré, et des applications vidéo déjà disponibles sur cette plateforme. Ces fonctionnalités ne seront évidemment accessibles que lorsque le véhicule est à l'arrêt. Les jeux sont également disponibles en version bêta, et la prise en charge des applications météo est officiellement sortie de la phase bêta.

On attend la même chose de la part d'Apple. Mais avec CarPlay Ultra, il y a fort à parier que ce soit déjà dans les cartons.