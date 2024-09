Google lance Gemini sur Android et oublie les utilisateurs iOS (mais il existe une astuce !)

Tout comme OpenAI, Google a une présence importante dans le domaine de l'intelligence artificielle générative, grâce à son son chatbot : Gemini. Sur la même stratégie que ChatGPT, la firme de Mountain View souhaite que Gemini soit disponible partout, aussi bien en version web qu'en application sur nos smartphones. Cependant, le déploiement d'une application mobile peut parfois prendre du temps et des choix doivent être faits pour éviter de saturer le travail des développeurs. Google vient d'annoncer récemment son intention de lancer Gemini en premier sur Android puis suivra iOS ultérieurement.

Gemini disponible dès maintenant sur Android, puis sur iOS

L'un des concurrents les plus sérieux et populaires de ChatGPT vient de débarquer sur le Play Store en France, il s'appelle Gemini et il s'agit d'une intelligence artificielle générative contrôlée et gérée par Google. Disponible uniquement en version web depuis ses débuts, la firme de Mountain View a pris la décision de proposer une expérience complète directement à travers une application.



Pour le déploiement de cette nouvelle application en France et dans plusieurs pays à travers l'Europe, Google a privilégié son propre système d'exploitation, Android. Les utilisateurs qui possèdent un smartphone sous Android peuvent dès maintenant télécharger et commencer à utiliser Gemini gratuitement ou via un abonnement à renouvellement mensuel en échange d'une meilleure expérience.

Qu'on se rassure, cette situation est temporaire puisque si les utilisateurs iOS sont oubliés aujourd'hui, cela ne sera plus le cas dans quelques mois. En effet, Google n'a pas vraiment d'autres choix que de lancer Gemini également sur l'App Store pour concurrencer ChatGPT qui lui est présent depuis le 24 mai 2023 et qui attire des millions d'utilisateurs iOS.



Dans une déclaration, un porte-parole de Google a expliqué que l'entreprise a une intention claire sur le déploiement de son IA au plus de monde possible et de ne pas en faire un avantage accessible uniquement via l'écosystème Android :

Nous sommes déterminés à rendre Gemini accessible au plus grand nombre. En élargissant notre prise en charge linguistique et en ouvrant l’accès à de nouveaux pays, nous nous assurons que davantage de personnes puissent booster leurs idées avec Gemini

Si vous ne l'avez jamais utilisé, Gemini propose les mêmes interactions que ChatGPT. Vous pouvez lui demander une information qu'il cherchera en ligne, de vous écrire un texte, de vous détailler une image, de vous aider à coder, ou même de générer des idées créatives pour vos projets. En plus de cela, Gemini dispose de fonctionnalités avancées comme obtenir des informations en temps réel, l'analyse et la visualisation de données et la création d'images basées sur des descriptions textuelles. Que ce soit pour des tâches personnelles ou professionnelles, Gemini est conçu pour être un assistant polyvalent et puissant.



En attendant le lancement officiel de Gemini dans l'App Store, les utilisateurs iOS ont une astuce pour échanger avec l'IA de Google, ils peuvent passer par l'application "Google". L'intégration n'a rien à voir avec celle d'une vraie application, mais c'est une solution fiable en patientant jusqu'au déploiement de Gemini sur iOS.

