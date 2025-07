Tinder teste une nouvelle méthode de vérification d’identité par reconnaissance faciale obligatoire en Californie, dans le but de renforcer la sécurité et de lutter contre les faux profils. Une sécurité supplémentaire qui pourrait finir par être déployée dans le monde entier pour tous les nouveaux utilisateurs (comptes).

Tinder teste la reconnaissance faciale en Californie

Tinder commence à tester une vérification faciale obligatoire pour les nouveaux utilisateurs en Californie, appelée Face Check. Ce système vise à renforcer la sécurité de l’application et à lutter contre les faux profils, les escroqueries amoureuses et les usurpations d’identité.

Lors de l’inscription, les nouveaux utilisateurs doivent enregistrer une courte vidéo selfie. Cette vidéo est ensuite comparée aux photos de profil pour vérifier que la personne correspond bien aux images affichées. Tinder utilise aussi cette vidéo pour scanner sa base de données et détecter les éventuels doublons de visages, ce qui permet d’identifier les comptes suspects.

Si la vérification est réussie, l’utilisateur reçoit un badge bleu prouvant qu’il est bien authentique. La vidéo selfie est ensuite supprimée, mais Tinder conserve un modèle de visage chiffré et non réversible, uniquement utilisé pour détecter d’éventuels comptes frauduleux dans le futur. Ce modèle est stocké tant que l’utilisateur garde son compte actif.

Cette fonction a déjà été testée en Colombie et au Canada, où elle a permis de réduire le nombre de faux profils et d’augmenter la confiance des utilisateurs. En Californie, ce test permettra d’évaluer l’accueil des Américains avant un éventuel déploiement à l’échelle nationale.



Bien que Tinder continue d’innover pour renforcer la sécurité sur sa plateforme, elle préfère laisser Apple et Google gérer certains domaines comme la vérification de l'âge. L’entreprise estime que le contrôle d'accès à sa plateforme pour les mineurs ne devrait pas lui revenir, mais devrait plutôt être gérée directement par Apple via l’App Store et les réglages système.

Via

Télécharger l'app gratuite Tinder: appli de rencontre