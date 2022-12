Meta va utiliser sa technologie de reconnaissance faciale sur Facebook Dating

Facebook Dating va suivre les pas d'Instagram et demander à ses utilisateurs de passer par son nouveau système de vérification d'âge. Une méthode bien plus efficace pour éviter que des enfants naviguent sur une application pour adulte.

Un peu de sécurité ne fait pas de mal

Après l'avoir mis en place sur Instagram, Meta souhaite désormais activer son système de numérisation du visage via l'IA sur son service Facebook Dating. Cette technologie permet de contrôler de manière efficace l'âge de la personne derrière un compte.



Les méthodes classiques comme la photocopie de la pièce d'identité ou encore la vidéo selfie ne sont pas assez efficaces. En partenariat avec la société Yoti, Meta peut estimer précisément l'âge d'une personne grâce à la numérisation faciale. Un système géré par l'intelligence artificielle (IA) à distance.

Facebook Dating étant un site de rencontres réservé aux adultes de plus de 18 ans, il est tout à fait normal que le système d'accès soit renforcé. Pour rappel, c'est l'un des gros points noirs de tous les réseaux sociaux depuis plus d'une décennie maintenant.



Yoti affirme que sa technologie à un taux de réussite d'identification de 99.65 %. Sur Instagram US, 81 % des utilisateurs ont déjà reçu la proposition de vérification d'âge via ce système. En toute transparence, la société reconnaît que la vérification est plus compliquée sur les visages féminins ou sur certains types de peau. Des améliorations sont attendues dans le futur.

