Tinder invente l'amour en co-op avec Double Date

Tinder vient de lancer une nouvelle fonctionnalité baptisée Double Date, qui permet de swiper et matcher à deux avec un ami. Déjà testée dans plusieurs pays, elle fait aujourd’hui ses débuts officiels aux États-Unis.

Tinder lance «Double Date» : swipez désormais en duo

Tinder, l’une des applications de rencontres les plus populaires au monde, vient de lancer une nouvelle fonctionnalité appelée Double Date aux États-Unis. L’objectif, permettre aux utilisateurs de matcher non plus seuls, mais en duo avec un ami ou une amie. Ce mode de rencontre collectif entend rendre l’expérience plus conviviale, moins stressante et plus amusante.

Avec Double Date, les utilisateurs peuvent s’associer avec une autre personne (ou deux, jusqu’à 4 personnes au total) pour swiper ensemble sur d’autres duos. Le fonctionnement est simple : une icône Double Date apparaît dans l’interface Discovery. Une fois activée, vous formez un duo avec un contact Tinder, puis vous découvrez des profils de binômes composés eux aussi de deux personnes.

Lorsque les deux duos s’aiment mutuellement (un seul swipe à droite de chaque côté suffit), un chat de groupe s’ouvre automatiquement. Il est ensuite possible de poursuivre la conversation à quatre, ou même d’engager une discussion privée avec l’un des membres du groupe si le courant passe particulièrement bien.

Tinder explique avoir conçu cette fonctionnalité en réponse aux attentes de la jeune génération. La Gen Z, qui constitue aujourd’hui plus de 50 % de sa base d’utilisateurs, cherche des moyens de rencontrer plus naturellement et de manière plus détendue. En phase de test, Double Date a rencontré un grand succès en Amérique latine, en Europe et dans les pays nordiques.

Selon Tinder, 90 % des utilisateurs de Double Date avaient moins de 29 ans. De plus, les données montrent que les femmes étaient trois fois plus enclines à swiper positivement sur un duo que sur un profil individuel. Le volume de messages échangés dans les conversations Double Date est également 35 % plus élevé que dans les conversations classiques.

Derrière cette fonctionnalité, Tinder poursuit plusieurs objectifs stratégiques. D’abord, celui de stimuler l’engagement sur l’application en rendant l’expérience plus sociale et moins solitaire. Ensuite, réactiver des comptes dormants ou en attirer de nouveaux. Environ 12 à 15 % des utilisateurs de Double Date lors des tests étaient d’anciens utilisateurs revenus sur la plateforme.

La fonctionnalité Double Date est disponible aux États-Unis depuis ce 17 juin 2025. Le déploiement mondial est prévu courant juillet, avec une arrivée annoncée au Royaume-Uni dans les prochaines semaines. On peut donc s’attendre à voir cette nouveauté arriver en France au cours de l’été.

Pour l’instant, les options payantes comme les Boosts ou Super Likes ne s’appliquent pas encore aux duos. Toutefois, Tinder pourrait faire évoluer le modèle en fonction de la demande et du succès de la fonctionnalité.



Source