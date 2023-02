Air Canada offre la reconnaissance faciale sur son app iOS pour confirmer votre identité

Les compagnies aériennes se doivent de suivre des protocoles très stricts en ce qui concerne la vérification de votre identité. Comme tous ses concurrents, Air Canada demande une carte d'embarquement et une pièce d'identité pour vous faire monter dans un avion. Aujourd'hui, la compagnie aérienne vise à remplacer la carte d'embarquement physique et la pièce d'identité par une numérisation sécurisée via Face ID.

Air Canada innove et exploite les performances du Face ID

Avec l'iPhone, Apple propose une sécurisation bien plus sûre qu'un simple mot de passe : la reconnaissance faciale. Si les développeurs exploitent cette innovation pour vous authentifier dans leurs applications, les grandes entreprises comme Air Canada pensent aussi à utiliser le Face ID de votre iPhone pour remplacer certains documents importants à présenter dans le cadre d'un voyage.



Pour faire simple, l'application Air Canada vous donne désormais la possibilité de générer une pièce d'identité numérique qui utilise la reconnaissance faciale pour vérifier votre identité. Les équipes ont été formées dans l'aéroport international de Vancouver (YVR) à ne plus demander les cartes d'identité physique et carte d'embarquement, mais la confirmation qu'il s'agit bien de vous via un profil crée au préalable dans l'application iOS.

Les avantages d'un tel système sont nombreux, les vérifications sont plus rapides dans l'aéroport, une confirmation de votre identité est réalisée par votre iPhone (ce qui évite une reconnaissance faciale externe) et le procédé profite de la sécurité du Face ID de l'iPhone qui ont la connaît est... irréprochable !



Craig Landry, vice-président exécutif et chef des opérations d'Air Canada a déclaré dans un communiqué de presse :

Nous sommes très enthousiastes à l'idée de prendre une position de leader au Canada et de tester l'identification numérique en utilisant la technologie de reconnaissance faciale pour valider l'identification des clients de manière rapide, sûre et précise à certains points de contact de l'aéroport. La participation à l'identification numérique est volontaire. Les clients qui choisissent d'utiliser l'identification numérique bénéficieront d'un processus simplifié et transparent à la porte d'embarquement et à l'entrée de nos salons Maple Leaf.

Voici comment ça fonctionne

Ouvrez l'application Air Canada disponible sur l'App Store Rendez-vous dans "Personal data" Allez dans "Digital Identification" Appuyez sur "Create a digital profile" Sélectionnez Passport Scannez la page principale de votre passeport canadien à l'aide de l'appareil photo de l'iPhone Approchez le haut de votre iPhone de votre passeport canadien afin de lire la puce NFC intégrée via l'iPhone Prenez un selfie Passez au contrôle de la reconnaissance faciale dans l'app. Il sera nécessaire de bouger votre tête à droite et à gauche (comme à l'enregistrement de votre visage lors de la configuration du Face ID) Votre profil est créé, plus besoin de présenter une carte d'embarquement ou une pièce d'identité gouvernementale pour monter à bord d'un vol ou entrer dans un salon Air Canada.

La compagnie aérienne certifie à ses clients que les données biométriques sont cryptées et stockées uniquement dans l'iPhone du client.

