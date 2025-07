Threads lance enfin la messagerie privée

Cela fait deux ans que Threads a été lancé, et l'application qui mûrit à chaque mise à jour entend bien devenir le prochain grand réseau social de Meta. Plus d'un tiers des utilisateurs quotidiens de Threads suivent des comptes différents de ceux sur Instagram, montrant que Threads développe une base d'utilisateurs unique. C'est pourquoi Meta a annoncé deux nouveautés : la possibilité d'envoyer des messages directs (DM) dans l'application et l'introduction du "Threads Highlighter", un élément visuel mettant en avant des perspectives et conversations intéressantes.

Messagerie sur Threads

En tant qu'alternative à X/Twitter, Threads favorise évidemment les conversations publiques, mais les DM permettent désormais des échanges privés. Pour garantir la sécurité, seuls les abonnés Threads ou les abonnés mutuels Instagram (âgés de 18 ans et plus) peuvent envoyer des messages. Si c'est encore assez basique, Meta a déjà prévu prochaines améliorations : contrôles des messages, messagerie de groupe et filtres pour l'interface des DM.

Threads Highlighter

Le Highlighter met en valeur des perspectives uniques pour encourager des discussions enrichissantes. Il apparaîtra dans les sections de découverte de contenu et pour les sujets tendance, avec d'autres emplacements à venir.



En entrant dans sa troisième année, Threads se concentre sur le soutien aux communautés et créateurs, mais ne parvient toujours pas à rattraper X d'Elon Musk, tant décrié mais pourtant bien plus vivant et efficace pour suivre l'actualité. Pensez-vous que Threads peut dépasser un jour l'ex-Twitter ?

Télécharger l'app gratuite Threads