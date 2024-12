L'IA Grok d'Elon Musk est accessible gratuitement sur X

Le chatbot Grok, développé par xAI, la société d'intelligence artificielle d'Elon Musk, s'ouvre désormais gratuitement à tous les utilisateurs de X (ex-Twitter). Une décision stratégique qui intervient dans un contexte de forte concurrence sur le marché des IA conversationnelles.

Une offre freemium avec des restrictions

L'accès gratuit à Grok s'accompagne de plusieurs limitations. Les utilisateurs non-premium peuvent poser 10 questions toutes les deux heures, analyser 3 images par jour et générer jusqu'à 4 images quotidiennement. Pour profiter d'un usage plus intensif (jusqu'à 50 questions par jour), il faut souscrire aux abonnements X Premium (8€/mois) ou Premium+ (14€/mois).



Pour accéder au service, il faut disposer d'un compte X créé depuis au moins 7 jours et associé à un numéro de téléphone. Cette nouvelle politique tarifaire rapproche Grok de ses concurrents comme ChatGPT d'OpenAI ou Claude d'Anthropic, qui proposent également des versions gratuites avec restrictions.

Une IA ambitieuse mais perfectible

Grok se distingue par son ton plus décontracté et conversationnel que ses concurrents. Un mode fun est même disponible pour encourager l'IA à halluciner et adopter un ton familier. Il peut assister les utilisateurs dans leurs recherches, le développement informatique ou encore la rédaction de mails. Cependant, comme le précise xAI, il est conseillé de vérifier ses réponses car l'IA reste sujette aux erreurs. Elle a notamment fait polémique en diffusant de fausses informations électorales et en générant des images controversées.



Cette ouverture intervient alors que xAI vient de lever 6 milliards de dollars supplémentaires, portant son financement total à 12 milliards. La société, valorisée à 50 milliards de dollars, bénéficie d'atouts uniques comme l'accès aux données de X et Tesla, ainsi qu'un supercalculateur récemment construit à Memphis. Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a d'ailleurs reconnu que xAI pourrait devenir "un concurrent très sérieux".



Bien que le nombre exact d'utilisateurs de Grok ne soit pas public, il serait de l'ordre de plusieurs millions selon des estimations non officielles. C'est encore loin des 300 millions d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT ou des 600 millions d'utilisateurs mensuels revendiqués par Meta pour son assistant. Cette nouvelle stratégie freemium pourrait permettre à Grok d'élargir significativement sa base d'utilisateurs.

